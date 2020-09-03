影／南投女童遭埋屍案今偵破 彭姓媽媽及男友晚間移送檢方

南投縣4歲女童遭埋屍案，南投檢警訊今天迅速宣布緝凶破案，檢警南投、台中5地搜索後，除已拘提陳男、彭女2人外，並傳訊第3名協助蔡姓嫌犯到案，並報請檢察官進行女童的解剖相驗工作，晚間依故意殺人及遺棄屍體罪嫌，移送南投地檢署偵辦中。

南投分局指出，8月中檢方就接獲檢舉有一女童行蹤不明，疑已遭不測，因此指揮南投縣警局成立專案小組偵辦，過程中發現，外婆是7月5日向台中市5分局北屯派出所報女童及母親失蹤，彭姓媽媽回家後對女兒的下落交代不清，警方追查彭女及其陳姓同居友人涉有重嫌。

分局長潘金葉表示，嫌犯到案後一度矢口否認，9月2日拘提到案後，始終採取抗拒的反應，經警方逐步突破嫌犯心防，3日清晨才供出至名間鄉地點，展開地毯式搜索調查，終於尋獲女童屍體；挖出女童後，發現掩埋時間已超過兩個多月，大體雖有部分屍水滲出，但大多已乾，難以辨認傷勢。