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南投虐童埋屍案現場曝！兇嫌藏屍淺埋老家旁 叔傻眼

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影／南投虐童埋屍案現場曝！兇嫌藏屍淺埋老家旁 叔傻眼

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣名間鄉驚傳虐童埋屍案，台中市大里區4歲彭姓女童遭母親同居人陳姓男子凌虐致死後棄屍老家旁空地，大批檢警今前往開挖，長居該處的陳男叔叔才知住家旁被埋屍，而死亡的彭童，他也見過，乖乖的，發生這種事，他很傻眼，

陳男叔叔說，陳從小雖然在老家長大，但上高中就出去讀書了，之後就是偶爾才回來，見面也是打個招呼，叫聲「叔仔」，雙方不太有互動，所以不太了解他的交友圈，但他之前曾帶過小女童回來玩一下，小朋友就乖乖的，也不會太吵。

沒想到，昨天深夜就有警方上門，顧了他一夜，之後檢察官一早就帶人和工具，到住家旁空地開挖，未料竟挖出小女孩屍體，他很錯愕，且表示，自己平常早出晚歸，有時半夜12點才到家，姪子何時回來埋屍，根本不清楚。

而陳男埋屍女童的老家在新街和大庄一帶，當地居民多種茶，因此周邊幾乎都是茶園，且小路眾多，非當地居民根本很難找路，陳甚至還將女童埋在老家旁空地，空地周邊盡是雜草林木，藏屍地點頗為隱密，但埋屍深度不到50公分。

陳男叔叔說，小朋友屍體今被挖出來，坑洞卻不太深，大概1台尺多，可是他都沒聞到屍臭味，可能冥冥之中不想被發現，但也可能因為家前面有養雞、羊等禽畜，味道較重才沒聞到。現在住家旁發生這種事，很無奈，後面也不知道要麼辦。

台中彭姓女童遭其母同居人虐殺致死，陳姓兇嫌將其埋屍在老家旁的雜草空地。記者賴香珊／攝影
台中彭姓女童遭其母同居人虐殺致死，陳姓兇嫌將其埋屍在老家旁的雜草空地。記者賴香珊／攝影
台中彭姓女童遭其母同居人虐殺致死，陳姓兇嫌將其埋屍在老家旁的雜草空地。記者賴香珊／攝影
台中彭姓女童遭其母同居人虐殺致死，陳姓兇嫌將其埋屍在老家旁的雜草空地。記者賴香珊／攝影
台中彭姓女童遭其母同居人虐殺致死，陳姓兇嫌將其埋屍在老家旁的雜草空地。記者賴香珊／攝影
台中彭姓女童遭其母同居人虐殺致死，陳姓兇嫌將其埋屍在老家旁的雜草空地。記者賴香珊／攝影
台中彭姓女童遭其母同居人虐殺致死，陳姓兇嫌將其埋屍在老家旁的雜草空地。記者賴香珊／攝影
台中彭姓女童遭其母同居人虐殺致死，陳姓兇嫌將其埋屍在老家旁的雜草空地。記者賴香珊／攝影

屍體 虐童 棄屍

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