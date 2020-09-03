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獨／網路正義哥直播彭姓女童命案 有人肯定但警方困擾

聯合報 / 記者江良誠黑中亮／南投即時報導

正義哥徐奕在臉書直播南投女童命案，引起外界關切。圖／翻攝臉書
正義哥徐奕在臉書直播南投女童命案，引起外界關切。圖／翻攝臉書
南投驚傳四歲女童疑似遭母親同居人凌虐、埋屍八卦山區，警方正在偵辦。但號稱網路正義哥的徐奕，今天下午到南投殯儀館直播，表示「恩主公帶路說南投疑似虐童小孩死亡案件真的有」，他關心家暴、虐童案，經常四處奔走，有人肯定他急公好義，但他在殯儀館直播命案內容，警方一面忙著著偵訊案情，還要回應外界詢問關切，相當困擾。

徐奕是臉書社團「協心臨時粉絲團」的創辦人，今天下午他在南投殯儀館開直播，指「恩主公帶路，確定南投有虐童死亡案件」，因為牽涉到女童遭母親同居人凌虐死亡，同時埋屍山區，引起外界關切，詢問電話也湧到南投警分局，讓警方忙著應對。

徐奕開設粉絲團以來，積極投入幫助虐童及單親媽媽事務，創辦「正義最前線愛心關懷協會」，也協助多起社會事件，例如台中單親1歲女嬰遭保母虐待、汐止保母虐待6個月大男嬰。也有受害人主動找徐奕求助，他也會提供援助或連繫媒體採訪，為受害人發聲。

徐奕曾服刑，他靠著社會經驗，走遍全台做愛心，透過粉絲團互動得到不少虐童案消息，去年他追蹤雲林疑似虐童案的現場，他趕到醫院直播兩小時，吸引13萬人觀看，正義哥到現場直播還被員警制止，後來趕去醫院關心女童傷勢，一整晚兩段直播影片長達3個小時，有13萬人觀看過，但因為家暴案直播可能暴露被害人身分，被員警制止。也有網友認為他這樣直播批判如同以暴治暴不可取，仍應由司法釐清真相才公平。

正義哥在臉書直播南投女童命案，引起外界關切。圖／翻攝臉書
正義哥在臉書直播南投女童命案，引起外界關切。圖／翻攝臉書

直播 虐童 殯儀館

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