雲林「田僑仔」阿嬤被騙3000萬 警破車手團連抓18人

黃姓男子涉嫌指揮車手替詐團領贓款，刑事局搜索犯嫌住處。記者李奕昕／翻攝 詐騙集團假冒檢警謊稱監管帳戶，要求被害人將現金丟包住家附近，再派車手拿走現金，半年多得手5000萬元，其中1名女地主被騙3000萬。刑事局鎖定這個車手集團，分批查獲黃等18人，檢方聲押4人獲准。

警方調查，詐團假冒檢警致電民眾稱涉及販毒、洗錢等刑案，揚言起訴，以監管帳戶為由，要求將現金、存摺、提款卡裝進紙袋，丟在住家附近的花圃、機車腳踏墊或變電箱下方，宣稱會派「秘密警察」領取。

黃姓男子（35歲）指揮車手監視被害人丟包，待被害人離開後撿走包裹，持存摺、提款卡盜領，連同現金交給車手頭，車手頭再轉交黃，透過配合的水房地下匯兌給境外詐團。

去年底至上月，15人被騙5000萬元，多為彰化、雲林、嘉義縣及台南市的獨居老人。雲林縣一名7旬女地主上當，去年底至今年2月丟包10餘次，被騙光3000萬元積蓄後報案，至今不敢讓丈夫知道。

警方調閱監視器，2月趁一名車手領包裹時逮人，向上追查鎖定黃等人。刑事局偵二大隊第三隊2月至上月執行，陸續拘提、逮捕、通知黃等18人，包括車手頭、車手及提供手機、帳戶的人頭。