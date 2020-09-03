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暗夜試槍沒人聽到槍聲 警方抄查原是加裝滅音管

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣枋寮鄉一處墓地旁的道路反光鏡，最近出現多個被彈孔擊穿痕跡，警方訪查附近住戶，卻沒人反映聽到槍聲；警方過濾轄區可疑治安人口，鎖定有毒品前科的李姓男子涉嫌重大，持法院搜索票到李的住處搜索，起出改造手槍1支、子彈5發、槍支改造工具、手槍滅音管和安非他命毒品，檢察官向法院聲押禁見獲准。

枋寮警方日前發現轄內一處墓地道路的反光鏡疑似留有彈痕，但附近卻沒有人聽到聲響，分局長黃國源責由偵查隊及歸崇派出所合組專案小組積極佈線，並報請屏東地檢署檢察官楊士逸指揮偵辦。

警方專案小組過濾治安人口，鎖定李姓男子（36歲，住枋寮鄉）涉嫌重大，向法院聲請搜索票前往李的住處執行搜索，當場查獲改造手槍1支、子彈5顆、手槍滅音管、毒品安非他命重21.24公克及改造槍枝工具零組件等違禁物，檢察官聲押禁見持續追查來源；他供稱槍支零件和滅音管都是從網路購買，試射時滅音效果很好，可抬高價錢。

枋寮分局長黃國源表示，槍砲彈藥刀械管制條例已在今年6月12日修正，持有「改造槍支」和「制式槍支」同罪，可判處5年以上有期徒刑，呼籲民眾發現該類案件，勇於向警方檢舉，警方將持續取締不法槍枝，保障人民生命財產安全。

屏東枋寮警方查獲李姓男子改造槍支，試射時加上滅音管避人耳目。記者潘欣中／翻攝
屏東枋寮警方查獲李姓男子改造槍支，試射時加上滅音管避人耳目。記者潘欣中／翻攝
屏東枋寮警方在李姓男子住處起出改造手槍、子彈、滅音管和毒品。記者潘欣中／翻攝
屏東枋寮警方在李姓男子住處起出改造手槍、子彈、滅音管和毒品。記者潘欣中／翻攝
屏東枋寮警方查獲李姓男子改造槍支，李在墓地旁道路反光鏡試射時，加上滅音管避人耳目。記者潘欣中／翻攝
屏東枋寮警方查獲李姓男子改造槍支，李在墓地旁道路反光鏡試射時，加上滅音管避人耳目。記者潘欣中／翻攝
屏東枋寮警方在李姓男子住處起出改造手槍、子彈、滅音管和毒品。記者潘欣中／翻攝
屏東枋寮警方在李姓男子住處起出改造手槍、子彈、滅音管和毒品。記者潘欣中／翻攝

毒品 檢察官 屏東縣 槍枝

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