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弒母男子另案拘役 桃衛生局研擬出監後處置方案

中央社 / 桃園2日電

桃園梁姓男子涉砍下母親頭顱從高樓拋下，一審判無期徒刑但二審改判無罪、責付桃園市衛生局；桃園市衛生局表示，梁男現因另案被拘役，預計10月13日出監，已在研擬處置方案。

吸毒前科的梁男於民國107年10月18日晚間7時許，在住處砍殺母親，並將母親頭顱從12樓拋下，被依殺害直系尊親屬罪起訴，一審判處無期徒刑，二審改判無罪並責付桃園市政府衛生局，但因梁男另有傷害案件，經桃園地院判決拘役55日確定，8月20日先執行拘役，預計10月13日出監。

桃園市衛生局今天發布新聞稿表示，梁男出監後，衛生局將協請醫療院所進行精神評估，如符合精神衛生法所規範，則協助安排治療，如不符合精神衛生法所規範，則協助個案找尋適宜地點安置。

桃園市衛生局表示，法院責付地方政府衛生單位的作法是全國首例，並無往例可循，衛生局已在9月初邀集桃園市相關網絡單位，包含法務局、警察局、消防局、社會局、民政局，桃園地檢署、更保會桃園分會等，以及精神科醫師及犯罪防治背景的專家學者共同召開討論會議，針對梁男責付案研議出妥適的處置方案。

衛生局 警察 吸毒

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