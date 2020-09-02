影／偵防車三角夾擊緝毒 嫌犯衝撞警開槍逮人

台中市刑大偵六隊在今年6月間查獲一名藥頭跟少量安非他命，經過溯源後，查出提供毒品的是有前科的李姓男子，偵六隊經過2個多月的偵搜後，今天上午前往台南市東區李的住居所查緝，李見警方開三車包夾，竟衝撞偵防車；警方對空鳴一槍，李棄車逃逸時被逮捕，並在車內查獲吸食工具、安非他命4包等贓證物，全案依妨害公務、毒品罪偵辦。

台中市刑大偵六隊今年6月查獲一名藥頭，該名藥頭供出上手是台南市的李姓男子（37歲），偵六隊經過2個多月的偵搜後，確認李的住居所位於台南市東區仁和路，偵六隊員今天上午10時許都穿著便衣，偵防車前往查緝，李離開家門後，李沒等警方表明身分，馬上跳上自家車輛，準備駛離。

台中市刑大偵六隊發現李已欲逃逸，趕緊以三輛偵防車前後包夾，擋住李去路，未料李發現大事不妙，加足油門衝撞偵防車、民宅盆栽、粱柱後逃逸，過程中造成一名台中市保大支援刑大的警員受傷，當時偵六隊副隊長王育蒼對空鳴槍，示警李停車配合調查，但李仍加速逃逸。

李加速狂奔約1公里多後，在東區仁和路、文化路附近，自撞路旁轎車，李棄車逃逸，尾隨在後的偵六隊員及熱心民眾，合力將李逮捕，過程中造成王與另名保大支援刑大的警員受傷，偵六隊隨後在車內查獲4包少量安非他命、吸食器等贓證物，逮捕過程因李緊張昏迷，已送往醫院治療，無生命危險，目前李稱需要在醫院檢查傷勢，尚未警詢，全案將依毒品、妨害公務罪偵辦。