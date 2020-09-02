快訊

評／開放美豬、安倍辭職、黨產釋憲：828後的台美日變局

高雄少女案 羅嫌母親懺悔：我真的很抱歉，沒把兒子教好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天道盟太陽會9打1！刑堂教訓凌虐討債 活活打死人

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

天道盟太陽會大同分會19歲徐健傑，因多年前債務糾紛，涉嫌帶頭動私刑，設局找張男至迪化街堂口，在刑堂內9打1教訓，眾人持各式凶器毆打、凌虐張至遍體鱗傷，在張奄奄一息時，打視訊電話恐嚇張的父母交20萬贖金，最後痛打張致死。士林地檢署認為，徐等人教訓痛打張致死，依傷害致死等罪嫌起訴徐等5人。

起訴指出，19歲徐男、22歲李男不滿21歲張男平日作為，又因多年前張侵吞李父委託代為討回100萬中的20萬元，徐等人涉嫌以出借2萬元設局，在4月28日晚上7時許，誘騙張姓死者到幫派堂口，隨即強押至刑堂動私刑教訓，凌虐至遍體麟傷，且無視張哀嚎求救，還打視訊電話恐嚇張的父母、討債20萬元。

徐帶頭恫稱張「今天讓你斷手斷腳、要讓你死」，徐等8人先後不斷持球棒、高爾夫球桿、熱熔膠條、大鐵鎚、木棍、魚缸等凶器毆打張的身體、四肢、頭部。

涉案的徐、李、林、汪、柯，及少年潘、陳、張等8人，均是太陽會成員，在張求饒且坦誠侵吞100萬元債款中的20萬元，未停止教訓，刑堂內少年、少女圍觀，均未制止施暴，2樓的楊姓分會組長驚醒後，發現張的傷勢並聽聞仇隙後，竟加入打人行列，持續毆打張。

當晚近10點，張打電話給父親「爸爸，我現在二隻腳已經沒有知覺了！可以幫我嗎？」徐等人不斷叫囂毆打張。徐再用視訊電話恫嚇張父母「叔叔，我這裡是太陽，我相信你也是社會人啦...你如果這樣講話，你兒子就走不了...把他腿打斷...我們太陽招牌很大一支...要讓你兒子上山頭很容易...看到20萬才會放人」

張父張母透過臉書視訊電話，見到兒子奄奄一息，急著匯款，但不熟悉匯款作業，僅匯款3萬元至指定帳戶。當晚10時許，堂口外有警方到場，李等人將張拖到2樓，當晚11時許，負責看守的潘姓少年發現張無呼吸起伏，告知樓下楊、徐等人，眾人收拾凶器要求潘姓少年丟棄，再撥打119將張送醫。

送醫後3個多小時，張身上因外力瘀青受多處外傷，皮下軟組織裂傷出血，引發腔室症候群、橫紋肌溶解症，造成腎衰竭，心因性及低血溶性休克死亡。

徐等人分別搭2車逃逸，在新北石門區突然車輛失控，衝過分隔島撞上石門國中外牆停下，車上6人送醫，其中柯（不起訴）不治身亡。眾人落網後供稱，楊、徐都是太陽會大同分會組長，案發時以徐為大哥，並主導凌虐張致死，過程中向張的父母要求20萬元贖金。

監視器畫面指出，張搭計程車到堂口，遭李、汪押往太陽會大同分會，且現場人員錄影拍下私刑過程，證實徐等人在刑堂內，持球棒、木棍、膠條、球桿、榔頭、陶瓷製品、椅子不斷毆打張，不顧張痛苦哀嚎求饒，不斷用三字經、斷手斷腳等，辱罵凌虐毆打，逼迫交出20萬元。

檢方指出，徐等人下手凶狠殘忍，扣案的球桿、球棒等已扭曲變形，凶器上也採驗到李、楊的dna。檢察官認定，徐等人誘騙張男到場，因債務糾紛動私刑教訓，應無殺人犯意，全案依涉犯傷害致死、剝奪他人行動自由、恐嚇等罪嫌起訴徐、李、林、楊、汪等5人。全案移審士林地院，除了林男外，其餘4人續押。太陽會大同分會長「柳丁」劉丁柱等9男1女，日前也遭北檢依違反組織犯罪條例起訴。

張男在迪化街民宅遭痛毆致死。圖／本報資料照片
張男在迪化街民宅遭痛毆致死。圖／本報資料照片
徐等人逃逸後，出車禍自撞落網。圖／記者翻攝
徐等人逃逸後，出車禍自撞落網。圖／記者翻攝
張男在迪化街民宅遭痛毆致死。圖／本報資料照片
張男在迪化街民宅遭痛毆致死。圖／本報資料照片

恐嚇 債務

延伸閱讀

大同聲請解散欣同 證交所：不影響股臨會申請

公司派再打法律戰 大同遞狀聲請解散欣同

疑遭虐丟包喪命酒店男經紀被起底 曾在臉書PO賣身陪睡

大同炒股案 四人判刑

相關新聞

天道盟太陽會9打1！刑堂教訓凌虐討債 活活打死人

天道盟太陽會大同分會19歲徐健傑，因多年前債務糾紛，涉嫌帶頭動私刑，設局找張男至迪化街堂口，在刑堂內9打1教訓，眾人持各...

嘉市輔導240名毒癮者 今再辦時光隧道反毒特展

毒品氾濫問題嚴峻，嘉義市府毒品危害防制中心今年共輔導約240名毒癮者，透過為期6個月到2年的長期追蹤，個案管理師輔導就業...

影／台中市刑大台南抓毒嫌 遇拒捕開1槍示警才制伏

台中市刑警大員警今天上午10時多飛象過河辦案，在台南市東區仁和路追緝37歲李姓毒品嫌犯，他拒捕開車衝撞偵防車及機車，還撞...

中市刑大台南抓毒犯 歹徒衝撞民宅警鳴槍逮人

台中市刑大六隊今天上午偵辦毒品溯源案，前往台南市東區查緝涉案李姓男子，未料李不服盤查，跳上轎車後，倒車衝撞騎機車的警員，...

北市醫前愛滋管理師負責毒品減害卻販毒 重判6年8月

台北市立聯合醫院前愛滋病防治個案管理師邱智浩被控販賣毒品，甚至在醫院內交易；台北地院審理時，邱認罪，法官今天依違反毒品危...

膠艇傷亡重災區曝光！還原意外：湧浪頂舟、官兵秒拋飛

海軍陸戰隊7月3日在桃子園海灘操演時，膠舟艇意外翻覆，造成官兵2死1重傷。橋頭地檢署介入偵辦，還原意外來龍去脈，指出，2...

台中2中醫診所病患鉛中毒風暴 受害者再添2人

台中中醫診所病患鉛中毒風暴，受害者再添二人。台中市衛生局今天說，盛唐中醫、九褔中醫診所不法醫療用藥受害病患已有457人前...

影／欠50萬賭債被砍逃進派出所 西瓜刀4嫌持續觀望遭逮

新北市新莊區昨天深夜發生持刀砍人案，21歲楊姓男子因欠債被追砍，背部中刀逃命，跑了將近400公尺衝進派出所求救，警方立刻...

【重磅快評】萬一風箏節甩到空中的女童不只是皮肉痛？

新竹國際風箏節風箏纏住幼童拋到空中狂甩的驚悚場景，不但嚇到在場民眾，也嚇到世界各地的閱聽人，知名媒體紛紛以顯著版面報導這...

清掃快速路遭撞慘死 頭落高架橋下

西濱快速公路苗栗苑裡、台中大安交界路段，昨天下午發生大貨車衝撞前方道路清潔工作作業車輛，釀成兩死三傷慘劇；死亡的是公路總...

軍人剃光17歲少女頭髮絞殺 凶手逃22年終被法院收押

桃園檢警日前經秘密證人出面，偵破1起22年前凶殺案，潘姓軍人因怕吸毒遭檢舉，夥同吳姓男子、2名陳姓女子擄走經營檳榔攤少女...

馬路如虎口！全國路口安全大執法 新北16警分局同步執行

為期一個月的全國路口安全大執法，今天全國同步實施「路口大執法」首日，有鑑於近年路口事故增加，危害用路安全，新北市警局轄下...

熱門新聞

遭誘拐囚禁66小時 少女驗無傷、抽血釐清有無被下藥

「現鈔藏包裹寄店到店」14歲少女父親驚爆誘拐手法

北市國小老師涉與小4女生交往4年 告白：18歲跟妳結婚

涉囚高雄少女羅嫌驚傳涉餵毒 蓋密室為躲服刑檢方聲押

影／高嘉瑜獻唱為館長治療 網友笑噴：59秒處感覺傷口裂了

誘拐高雄少女的嫌犯 曾逼少女穿肚兜性侵判10年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。