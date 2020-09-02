天道盟太陽會9打1！刑堂教訓凌虐討債 活活打死人

天道盟太陽會大同分會19歲徐健傑，因多年前債務糾紛，涉嫌帶頭動私刑，設局找張男至迪化街堂口，在刑堂內9打1教訓，眾人持各式凶器毆打、凌虐張至遍體鱗傷，在張奄奄一息時，打視訊電話恐嚇張的父母交20萬贖金，最後痛打張致死。士林地檢署認為，徐等人教訓痛打張致死，依傷害致死等罪嫌起訴徐等5人。

起訴指出，19歲徐男、22歲李男不滿21歲張男平日作為，又因多年前張侵吞李父委託代為討回100萬中的20萬元，徐等人涉嫌以出借2萬元設局，在4月28日晚上7時許，誘騙張姓死者到幫派堂口，隨即強押至刑堂動私刑教訓，凌虐至遍體麟傷，且無視張哀嚎求救，還打視訊電話恐嚇張的父母、討債20萬元。

徐帶頭恫稱張「今天讓你斷手斷腳、要讓你死」，徐等8人先後不斷持球棒、高爾夫球桿、熱熔膠條、大鐵鎚、木棍、魚缸等凶器毆打張的身體、四肢、頭部。

涉案的徐、李、林、汪、柯，及少年潘、陳、張等8人，均是太陽會成員，在張求饒且坦誠侵吞100萬元債款中的20萬元，未停止教訓，刑堂內少年、少女圍觀，均未制止施暴，2樓的楊姓分會組長驚醒後，發現張的傷勢並聽聞仇隙後，竟加入打人行列，持續毆打張。

當晚近10點，張打電話給父親「爸爸，我現在二隻腳已經沒有知覺了！可以幫我嗎？」徐等人不斷叫囂毆打張。徐再用視訊電話恫嚇張父母「叔叔，我這裡是太陽，我相信你也是社會人啦...你如果這樣講話，你兒子就走不了...把他腿打斷...我們太陽招牌很大一支...要讓你兒子上山頭很容易...看到20萬才會放人」

張父張母透過臉書視訊電話，見到兒子奄奄一息，急著匯款，但不熟悉匯款作業，僅匯款3萬元至指定帳戶。當晚10時許，堂口外有警方到場，李等人將張拖到2樓，當晚11時許，負責看守的潘姓少年發現張無呼吸起伏，告知樓下楊、徐等人，眾人收拾凶器要求潘姓少年丟棄，再撥打119將張送醫。

送醫後3個多小時，張身上因外力瘀青受多處外傷，皮下軟組織裂傷出血，引發腔室症候群、橫紋肌溶解症，造成腎衰竭，心因性及低血溶性休克死亡。

徐等人分別搭2車逃逸，在新北石門區突然車輛失控，衝過分隔島撞上石門國中外牆停下，車上6人送醫，其中柯（不起訴）不治身亡。眾人落網後供稱，楊、徐都是太陽會大同分會組長，案發時以徐為大哥，並主導凌虐張致死，過程中向張的父母要求20萬元贖金。

監視器畫面指出，張搭計程車到堂口，遭李、汪押往太陽會大同分會，且現場人員錄影拍下私刑過程，證實徐等人在刑堂內，持球棒、木棍、膠條、球桿、榔頭、陶瓷製品、椅子不斷毆打張，不顧張痛苦哀嚎求饒，不斷用三字經、斷手斷腳等，辱罵凌虐毆打，逼迫交出20萬元。

檢方指出，徐等人下手凶狠殘忍，扣案的球桿、球棒等已扭曲變形，凶器上也採驗到李、楊的dna。檢察官認定，徐等人誘騙張男到場，因債務糾紛動私刑教訓，應無殺人犯意，全案依涉犯傷害致死、剝奪他人行動自由、恐嚇等罪嫌起訴徐、李、林、楊、汪等5人。全案移審士林地院，除了林男外，其餘4人續押。太陽會大同分會長「柳丁」劉丁柱等9男1女，日前也遭北檢依違反組織犯罪條例起訴。