嘉市輔導240名毒癮者 今再辦時光隧道反毒特展

毒品氾濫問題嚴峻，嘉義市府毒品危害防制中心今年共輔導約240名毒癮者，透過為期6個月到2年的長期追蹤，個案管理師輔導就業、子女安置，轉介醫療等服務，讓民眾遠離毒癮，今再與矯正署合作在嘉義監獄監辦「時光隧道」反毒特展，矯正署長黃俊棠說，希望出監的毒癮者，能有效轉銜到市府毒品防制中心，持續戒癮。

黃俊棠、市長黃敏惠、嘉義監獄典獄長莊能杰、嘉義地檢署檢察長繆卓然等人今參加特展開幕儀式，展示毒品危害防制中心的歷程，10年前創作「別讓毒品綁住自己」獲反毒文宣第3名的呂明軒也到場，今再創作一幅反毒作品送給市府，作品上的平安符有「勇」字，告訴大家要勇於戒毒。

市府衛生局指出，目前轉介到毒品危害防制中心有出監者、緩起訴者和自願戒毒等毒癮者，個管師會家訪關心戒毒民眾，例如若有工作需求，將介紹到就服站，若需要醫療，也會轉介到醫院使用美沙冬戒癮。

黃敏惠表示，對於反毒要攜手合作，化身為「無敵鐵金鋼」，告訴孩子們要堅定的反毒、拒毒，時光隧道特展可回顧過去、看看現在及前瞻未來，讓孩子對毒品更有警覺性。

黃俊棠表示，希望能夠防止毒品入侵校園，藉由在百年歷史的舊監展出反毒特展，除了讓大家瞭解國家矯正的脈絡，也讓社會各界知道毒品的危害，目前矯正署有一套體系能讓毒癮受刑人戒癮，但為讓受刑人遠離毒害，希望復歸社會時轉銜到各縣市政府，能持續戒癮。