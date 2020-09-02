影／台中市刑大台南抓毒嫌 遇拒捕開1槍示警才制伏
台中市刑警大員警今天上午10時多飛象過河辦案，在台南市東區仁和路追緝37歲李姓毒品嫌犯，他拒捕開車衝撞偵防車及機車，還撞破鄰居水泥門牆，警方追緝1公里多並對空開1槍示警，李在仁和、文化路口棄車逃跑，警方與幾名路人上前協助制伏後，李表示身體不適且腳受傷，隨後將他送醫治療，全案由警方擴大偵辦。
台中市刑大指出，37歲的李姓男子是毒品人口拒捕，駕車衝撞1名騎機車的陳姓員警，陳及時閃避跳開，但腳部仍受傷送醫，幸無大礙。李駕駛轎車受損外，現場圍堵偵防車也被李車撞損。
今天上午10時30分，台中市刑大10多名幹員分乘3輛偵防車與1員警喬裝機車騎士，越區來台南 市東區仁和路附近查緝李嫌，警方見他走出家門，上前示意攔查。但李急忙跳進轎車，先倒車衝撞騎機車的陳，陳第一時間跳開閃避，他的機車與另輛停在路旁的機車都被撞得受損倒地。
警方見他駕車逃逸，一路尾隨追逐約1公里多，直至仁和與文化路口時，員警對空開1槍示警，李才在文化路上棄車逃逸。當下附近幾名路人見義勇為，協助警方將他制伏，台南市警一分局據報後派員到場協助。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言