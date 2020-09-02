影／台中市刑大台南抓毒嫌 遇拒捕開1槍示警才制伏

台中市刑警大員警今天上午10時多飛象過河辦案，在台南市東區仁和路追緝37歲李姓毒品嫌犯，他拒捕開車衝撞偵防車及機車，還撞破鄰居水泥門牆，警方追緝1公里多並對空開1槍示警，李在仁和、文化路口棄車逃跑，警方與幾名路人上前協助制伏後，李表示身體不適且腳受傷，隨後將他送醫治療，全案由警方擴大偵辦。

台中市刑大指出，37歲的李姓男子是毒品人口拒捕，駕車衝撞1名騎機車的陳姓員警，陳及時閃避跳開，但腳部仍受傷送醫，幸無大礙。李駕駛轎車受損外，現場圍堵偵防車也被李車撞損。

今天上午10時30分，台中市刑大10多名幹員分乘3輛偵防車與1員警喬裝機車騎士，越區來台南 市東區仁和路附近查緝李嫌，警方見他走出家門，上前示意攔查。但李急忙跳進轎車，先倒車衝撞騎機車的陳，陳第一時間跳開閃避，他的機車與另輛停在路旁的機車都被撞得受損倒地。