中市刑大台南抓毒犯 歹徒衝撞民宅警鳴槍逮人

台中市刑大六隊今天上午偵辦毒品溯源案，前往台南市東區查緝涉案李姓男子，未料李不服盤查，跳上轎車後，倒車衝撞騎機車的警員，造成警員腳部挫傷，因警方利用偵防車攔阻李車去路，李車衝撞民宅後逃逸，警方在後方尾隨，途中警方對空鳴槍示警，李棄車逃逸後，遭警方查獲，警方查獲4包安非他命，詳細的重量有待後續釐清，全案將依毒品、妨害公務罪偵辦。

台中市刑大表示，全案是由偵六隊進行毒品溯源案的偵辦，已偵辦約2個多月，查出李姓男子（37歲）涉案，今天上午10時許，由六隊的10多名隊員前往台南市東區仁和路附近查緝，但李不配合調查，開車逃逸，期間還衝撞辦案警員、車輛與民宅，造成一名警員腿部受到輕傷，另外也有民宅的樑柱遭到波及，查緝過程中，警方有對空鳴槍，示警歹徒停車配合調查，詳細警員傷勢、民宅的財損，有待後續調查釐清。

台中市刑大表示，全案查獲李姓男子及4包安非他命毒品（重量待查），六隊會將李、查獲的毒品等贓證物，帶回台中市刑大駐地警詢，全案是報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，警詢後也將移送台中地檢署訊問，詳細的案發經過，有待後續警詢後釐清。