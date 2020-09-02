北市醫前愛滋管理師負責毒品減害卻販毒 重判6年8月

台北市立聯合醫院前愛滋病防治個案管理師邱智浩被控販賣毒品，甚至在醫院內交易；台北地院審理時，邱認罪，法官今天依違反毒品危害防制條例罪，重判邱有期徒刑6年8月，宣告犯罪所得7萬8500元沒收。可上訴。

44歲的邱智浩原本在聯合醫院擔任愛滋病防治個案管理師，檢方指控，邱於2018年9月至2019年10月間，販賣安非他命給陳姓、趙姓、李姓男子先後9次，其中有2次的交易地點，甚至直接選在昆陽院區內。

邱智浩去年10月赴日本參加愛滋病防治研討會，10月31日晚間返台時，遭警方逮捕，警方隨後在邱的萬華租屋處查獲吸食器、注射針筒以及200多公克安非他命。

法院審理時，邱坦承犯行，邱的律師則辯稱，邱是愛滋個案管理師，負責毒品減害業務，從業時發現個案常因施用毒品不當有危險，又花費鉅額的錢毒，邱販毒目的在教導個案應如何安全施用毒品等，邱的行為毒梟不一樣，盼法官對邱減刑。