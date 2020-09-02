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影／欠50萬賭債被砍逃進派出所 西瓜刀4嫌持續觀望遭逮

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區昨天深夜發生持刀砍人案，21歲楊姓男子因欠債被追砍，背部中刀逃命，跑了將近400公尺衝進派出所求救，警方立刻動員人力追捕嫌犯，結果4名嫌犯竟然還在案發地點附近徘徊觀望，3個小時內全被逮捕歸案。

據了解，楊姓男子因沈迷網路簽賭，欠下50萬元債務，昨天晚上11時許，雙方約定在新莊區化成路協商還款。楊男指稱，債主當時帶了3個人共乘1輛車到場，見面話不多說便亮出西瓜刀猛砍，導致他左手臂遭劃傷，對方隨即駕車逃逸。

楊男負傷跑到新莊警分局頭前派出所求救，員警叫救護車將他送往板橋亞東醫院急救，並無生命危險，警方隨後開始圍捕嫌犯，發現他們仍在案發地點附近巷弄徘徊，開始用偵防車追捕，另一端巷子口則橫停了1輛巡邏車堵死通道，順利包夾逮捕。

車上3男1女全被壓制在地上，車內查扣3把西瓜刀及1根鋁棒。原來他們從北市文山區來新北市討債，債主翁男年僅20歲，疑似經營網路簽賭，被害人楊男數周之前賭輸積欠50萬元。

翁男昨晚邀20歲吳男同行、蔡男負責開車，22歲潘姓女子跟去湊熱鬧，結果錢沒要到反而因為砍人被捕，警方偵詢後依傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送新北地檢署偵辦。

嫌犯車內查扣3把西瓜刀及1根鋁棒。記者林昭彰／翻攝
嫌犯車內查扣3把西瓜刀及1根鋁棒。記者林昭彰／翻攝
警方壓制逮捕4名嫌犯。記者林昭彰／翻攝
警方壓制逮捕4名嫌犯。記者林昭彰／翻攝
4名嫌犯依傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
4名嫌犯依傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝

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