曾發明雄三飛彈 前工程師用兵棋推改創造「反毒桌遊」

中科院前雄三飛彈總工程師張誠退伍後擔任監獄教誨師、觀護人，他曾見一人吸毒毀掉全家，運用過去科學、兵棋推演概念發明一套「反毒桌遊」，著重情境體驗讓人深知碰毒危害，今由桃園地檢署邀學校、軍方及矯正體系組成宣導團，要將這套遊戲推廣給更多人，從源頭做起反毒教育。

張誠說，他是桃園龍潭在地人，退伍前就在家鄉從事公益，過程接觸到有人吸毒導致整個家庭崩潰，當時心裡就有了反毒決心，後來陸續到桃園監獄擔任教誨師、台北地檢榮譽觀護人協進會，深知反毒教育非常重要，更是緝毒、戒毒的源頭。

他認為，反毒教育用太教科書式宣教成效有限，所以改用遊戲替代，也發現其中最缺乏「情境教育」，因為毒品的傷害、社會責任普遍都已有概念，他用過去在中科院製造雄三飛彈、兵棋推演等概念，把這個模式套用到教育上，也是催生出這套反毒桌遊的發想。

張誠表示，擔任榮譽觀護人期間輔導超過300名個案，把每個人的訪談紀錄一個個重新看過一次，把他們當初碰到毒品的情境，花了1年半仔細研究、設計，轉換成這套情境體驗的桌遊，目前經中國信託反毒教育基金會推廣，也透過學校教官、軍方、桌遊店及矯正體系推廣。

「施用毒品終身就走不回來了」張誠提到，他也希望透過遊戲讓人知道毒品不可碰，萬一深陷要如何回到正途，用多名個案經歷的故事統整成六大情境，包括交友不慎、工作壓力或好奇心使然等等。

桃園地檢檢察長王俊力說，社會很多吸毒神智不清犯下不可饒恕大錯，檢察官在外勤相驗也常發現有施用新興毒品、笑氣致死，但除了後端緝毒、戒毒，最上游的反毒教育更是重要，這次由張誠、中信反毒基金會推出的反毒桌遊老少咸宜，經桃檢首發也盼能持續推廣給學校、更生人及軍方。