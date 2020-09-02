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【重磅快評】萬一風箏節甩到空中的女童不只是皮肉痛？

聯合報 / 主筆室

新竹國際風箏節風箏纏住幼童拋到空中狂甩的驚悚場景，不但嚇到在場民眾，也嚇到世界各地的閱聽人，知名媒體紛紛以顯著版面報導這起驚悚意外。這起顯然因活動準備不足引發的意外，各界的反應雲淡風輕，只當成地方活動的插曲，未進一步檢討辦活動除了場面熱鬧，更關鍵的應是事前周詳的規劃與準備，這是活動必備的軟體。

新竹市長林智堅處置相當明快，風箏節立刻喊停、向社會道歉，探視受驚嚇的女童，追究承辦人責任並懲處。雖然處置明快，但顯然只是地方事務、小規格應對，這件事深層意義應是以後不要再出類似意外，不只新竹、各地都應被要求；不只戶外活動，多人聚集的場合都應要求。

也很受歡迎、尚未結束的澎湖花火節可有任何應變？全未聽聞。不意外，一方面根本當成新竹的事，與澎湖無關；再者也沒有緊急應變的概念。女童被甩上天剛好是台東鹿野熱氣球嘉年華的最後一天，活動的高台擠進很多人，同樣未見主辦單位應對。

女童被拋甩至空中有兩個要件，一是風箏造型，這部分牽涉到設計專業，日後應仔細討論；另個原因是強陣風，新竹是風城，以風大知名，風箏節主辦單位事前應調查七級強陣風什麼季節較易出現，冬季吹東北風時？還是夏季吹西南風時？颱風過後引進西南氣流是否強陣風發生機率較高？這些都應在事前蒐集足夠的資料。辦活動一定要避開風險。

不是只有戶外活動才有風險，中正紀念堂藝文廣場的戶外演出也是動輒擠進好幾萬人，只要人潮聚集，一定有潛在風險因子，主辦單位不但要有防災意識，更要有避災準備，雖未必能避免災害發生，但一定能把災害降低。

很難要求地方政府有這樣的認知。通常地方政府多由觀傳局的一個科來辦活動，承辦的科員只想把活動辦熱鬧，吸引大量遊客前來拚經濟，腦子根本沒有半點潛在災害認知；試想，新竹風箏事件萬一傷害不只是皮肉痛呢？很難要求觀傳局科員設想周全，但市長此番被提醒後，至少下次活動場面之外，前置作業更應力求周全。

三歲女童觀賞糖果風箏時，現場忽然刮起強風，尾巴細長的「領航」風箏不慎纏上女童肚子，將她直捲上天。記者王駿杰／翻攝
三歲女童觀賞糖果風箏時，現場忽然刮起強風，尾巴細長的「領航」風箏不慎纏上女童肚子，將她直捲上天。記者王駿杰／翻攝

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