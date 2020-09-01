軍人剃光17歲少女頭髮絞殺 凶手逃22年終被法院收押

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園檢警日前經秘密證人出面，偵破1起22年前凶殺案，潘姓軍人因怕吸毒遭檢舉，夥同吳姓男子、2名陳姓女子擄走經營檳榔攤少女，將她剃頭凌虐用毛巾絞殺，最後焚屍棄置草叢。檢方依殺人罪起訴4人，建請法院從重量刑，其中潘男、陳女今送審，桃園地院認有必要裁定收押禁見。

起訴指出，1998年少女離家後，受雇到潘男、吳男及2名陳女經營檳榔攤，但4人平常都有吸毒習慣。潘害怕當時軍人身分遭檢舉，又懷疑少女偷拿營業款項，夥同其他3人將她拘禁，還剃光頭髮輪番痛毆，甚至以開山刀砍殺，最後拿毛巾將對方活活絞死。

4人並謀議毀屍滅跡，把少女大體載到平鎮區一處偏僻草叢丟棄，還引火把屍體燒得面目全非。但當年缺乏監視器、相關跡證，導致殺人血案遲遲破不了，直到去年有目擊者多年來心中不安，主動向警方指證多年懸案才露出一絲曙光。

桃檢重啟調查後，確認當年遭殺害的少女（17歲），是遭潘男（41歲）、陳女（42歲）、另1名陳女（當年15歲）及吳男（40歲）共同所為，偵結依殺人等罪嫌起訴4人，檢察官更痛批他們泯滅人性、推諉卸責，建請法院從重量刑。

桃園地院指出，全案經檢方今天移審，潘男、陳女被依殺人等罪嫌起訴，經法院訊問後，認定2人都有勾串共犯證人之虞、有滅證事實，以及有相當理由認逃亡之虞，裁定羈押並禁止接見通信。

桃園地院裁定潘男、陳女收押。記者曾健祐／攝影
桃園地院裁定潘男、陳女收押。記者曾健祐／攝影

殺人 吸毒 軍人

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