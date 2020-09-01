詐團躲公寓忘記鎖門 警直接進入抓9人
鍾姓男子為首集團涉嫌上網交友，誘使投資比特幣或賭博網站，收錢後斷絕聯繫，2個月騙得近20萬元。刑事局規劃破門搜索機房，發現犯嫌竟忘記鎖門，改為直接入屋執行，逮捕鍾等9人移送。
警方調查，鍾姓男子（33歲）曾被查獲涉及假投資詐騙，7月起在花蓮縣新城鄉承租公寓1樓設詐騙機房，與同夥透過臉書、微信、Tinder交友，使用帥哥美女照，攀談製造戀愛錯覺，再說服加入LINE投資群組。
犯嫌在群組內扮演「投資老師」，宣稱可上賭博網站玩賽車遊戲賺錢，或投資比特幣、美金、日元等方案；被害人依指示上網註冊會員，赴超商購買遊戲點數或匯款至指定帳戶，想要出金時卻被踢出群組。
刑事局偵四大隊第二隊上月接獲檢舉，24日搜索機房，出動除暴特勤隊準備破前門攻堅，發現後門沒上鎖，衝進屋內打開前門「放行」其餘幹員，逮捕鍾等9人，查扣電腦設備。
鍾等人否認詐騙，稱經營賭博網站，均正常出金，警詢後依加重詐欺、組織犯罪條例罪嫌移送法辦，鍾與兩名幹部被法院裁定羈押，其餘犯嫌2至8萬交保。
警方檢視通訊軟體，初步清查10多人被騙近20萬元，包括大學生、導遊及客運司機，電腦後台記錄下注高達3億元，正在釐清是單純賭資或詐欺財損。
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