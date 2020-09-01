詐騙機房藏身花蓮公寓 營運月餘遭警破獲

以33歲鍾男為首的詐騙集團機房藏身於花蓮縣新城鄉的新建住宅公寓，刑事局獲報，此集團利用假交友假投資博弈方式誘騙被害人，7月迄今已10多人受害，警循線逮9嫌送辦。

刑事局今天舉行「查獲博假博弈暨假投資詐欺機房案」記者會，偵查第四大隊副大隊長王志成表示，7月接獲民眾檢舉情資指出，有詐欺機房藏身在花蓮縣新城鄉一處新建公寓式住宅租處一樓，集團成員利用假交友假投資方式誘騙全台民眾。

獲報後，刑事局立即和花蓮縣警察局刑事警察大隊科偵隊共組專案小組，並報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦。

經調查發現，此詐欺集團以鍾男為首，他也是出資金主，於7月承租上述公寓作為詐欺機房，集團成員先利用網路社群交友軟體臉書、微信、Finder和Line等，尋找國內單身男女網友攀談，並假冒成帥哥、美女和被害人交往、欺騙感情。

待時機成熟後，詐騙集團成員再偽稱可投資比特幣、美金、日圓和各種博弈投資等商品賺取獲利，誘使被害人加入博弈網站免費會員，且提供價值新台幣500元的體驗金由老師帶操作投資，待被害人以購買點數或匯款至指定帳戶方式投資後，便詐取其金錢。

歷經月餘偵辦，專案小組見時機成熟，便偕刑事局除暴特勤隊、科技研發科及花蓮縣警察局刑大科偵隊於8月24日至花蓮縣新城鄉搜索，共逮捕包括鍾男在內的7男2女詐欺機房成員到案，並查扣桌上型電腦8組、筆記型電腦1台、手機13支等贓證物。

根據警方初估，此案受害者遍布全台，且年齡從20多歲至50歲的男女民眾都有，已知至少10餘人受害，財損總金額近20萬元，全案仍在清查中。

另，警方清查此集團博弈網站後台發現，自其7月起營運至8月底止的投注金額高達新台幣3億元，不排除有和其他非法博弈集團合作，或是自行偽造後台投資金額，仍在調查釐清疑點。

全案詢後依加重詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌移請花蓮地檢署偵辦，法院裁定鍾男和2名幹部羈押獲准，另6嫌則分別以2至8萬元不等交保。