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通緝犯罪加一等！他暗營賭博詐欺集團、裝嫩妹「勸賭」

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

賴姓通緝犯身負8條通緝，藏匿高雄左營租屋處，還組網路詐騙集團，誘騙目標加入博弈網站會員、繳會費，等對方賭了幾局，想領贏來的賭金時，就直接封鎖訊息，讓對方追討無門。警方初步清查，至少5人受害；全案詢後依詐欺等罪嫌移送橋頭地檢署。

據了解，27歲賴姓男子涉毒品、槍砲等案遭通緝，應執行刑期超過20年。賴於是利用莊姓女友名義承租左營一處套房，為了籌措生活費，暗自組網路詐欺集團，將不少頗具姿色的嫩妹照放上社群吸引交友，等目標一上鉤，就用「缺業績」一說詞哄騙他們加入博弈會員，並要他們到超商ibon匯款「入會費」；只要對方賭贏、要求提領贏來的賭金時，就馬上封鎖訊息。

賴吸收18歲林姓男子、17歲陳姓少年負責叩客；經查，受害人至少5人，損失金額共30多萬元。專案小組日前掌握情資，賴在屏東縣潮州鎮信義路一帶活動、找友人，伺機將他逮捕；賴男遭逮時，還一度反抗不從，在警方極力壓制下才稍加配合。

警方隨後持票搜索賴位在左營區重惠街的租處，果真搜出6台主機、5台螢幕、工作手機7隻、存摺8本、毒品K盤2組、網路攝影機1台、路由器2台等證物。

警方詢後依詐欺罪、持有毒品等罪嫌，將賴移送橋頭地檢署偵辦。身負多案的賴男又再犯詐欺案，依刑法339條，他恐面臨1年以上、7年以下有期徒刑。

賴姓通緝犯在高雄左營租屋處組網路詐騙集團，誘騙目標加入博弈網站會員、繳會費，等對方一要討贏來的賭金，就立刻封鎖訊息，至少5人受害。記者賴郁薇／攝影
賴姓通緝犯在高雄左營租屋處組網路詐騙集團，誘騙目標加入博弈網站會員、繳會費，等對方一要討贏來的賭金，就立刻封鎖訊息，至少5人受害。記者賴郁薇／攝影

詐欺 毒品 通緝 詐騙集團

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