22年前少女遭虐殺焚屍沈冤昭雪 檢起訴4惡男女求處重刑

1998年桃園縣平鎮市殺人焚屍案偵辦陷於膠著，當時警方在案現場樹立告示牌，籲請目擊者提供線索。聯合報系資料照 桃園市1998年12月間發生一起少女遭人殺害焚屍案，當年幾無破案線索，直到去年1名目擊男子指證，檢警專案小組重啟調查，查出潘男、吳男、2名陳女共4人綑綁、毆打和持開山刀砍殺少女、再以毛巾纏繞少女頸部絞殺等犯行，造成少女慘死，4人更謀議毀屍滅跡，由何女載至平鎮市復旦路近中山高附近草叢焚屍滅證，桃園地檢署今天偵結，將潘男等4男女提起公訴，並向法院求處重刑。

1998年12月9日下午，平鎮區復旦路四段靠近中山高的一處涵洞草叢，發現一具面目全非女性焦屍，因身分不明、無明確據證，事隔21年，直到去年5月，當年1名目擊男子舉報，檢警重啟調查才查出死者為當年17歲林姓少女，遭潘男（41歲）、陳女（42歲）、另1名陳女（當年15歲）及吳男（40歲）等2男2女涉嫌殺人焚屍重大。

檢警調查，1998年林姓少女離家後，受僱潘男、2陳女、吳男4人合夥在平鎮經營的1家檳榔攤，當時4男女均有吸毒行為，潘男為軍人擔心吸毒遭少女檢舉，加上4人懷疑檳榔攤營收款項短少是少女所為，乃將少女拘禁檳榔攤痛毆、持檳榔剪剃光少女頭髮。

林姓少女逃離卻遭潘男抓回，4人掌摑、毆打頭部、踹踩身體傷害少女，潘男持棒球痛毆、持開山刀砍殺少女多刀後昏迷，吳男綑綁以毛巾纏繞絞殺少女、陳女槌擊等，造成少女慘死，4人共同謀議毀屍滅跡，由何女（53歲）戴到平鎮區近中山高一處草叢焚屍滅證。