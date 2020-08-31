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影／毒犯遭警盤查假吞海洛因 送醫掉出來露餡遭訴

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局西屯所在4月5日凌晨巡邏時，發現楊姓男子形跡可疑，前往盤查，未料楊心虛趁隙逃跑，過程中似乎吞食一包不明粉末，企圖吞食，警方趕緊將楊制伏後送醫，警方在醫院戒護時，發現楊掉落一包不明粉末，楊坦承是剛剛含在口中的毒品，被警方送醫途中又偷偷吐了出來，拿在手中，沒想到會掉落在地，經鑑定該包粉末為海洛因，全案經毒品罪移送後，台中地檢署偵結起訴。

根據判決書，楊姓男子（55歲）在4月5日凌晨2時許，行經西屯區福星路、西安街時，因形跡可疑遭第六警分局西屯所警員盤查，但警方盤查時，楊因持有海洛因而心虛，趁隙逃逸，過程中還吞下手中的毒品，警方擔心楊發生危險，因此趕緊將楊送往台中榮總醫院急救。

警方在醫院戒護時，發現楊病床上掉下一包不明粉末，楊此時承認，掉落的不明粉末是海洛因，警方查緝時他含在口中，送醫時才吐出來放在手裡，沒想到會掉落出來，被警方查獲，經送驗後，該包粉末是海洛因，重達1.01克，另外警方也在楊身上查獲一支注射針筒，全案警詢後依毒品罪移送法辦，台中地檢署偵結起訴。

台中市楊姓男子在今年4月間涉嫌持有海洛因、注射針筒，台中地檢署依毒品罪起訴。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子在今年4月間涉嫌持有海洛因、注射針筒，台中地檢署依毒品罪起訴。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子在今年4月間因行跡可疑，遭警方盤查時，吞下海洛因，警方將他送醫後，海洛因掉落在病床附近被警方查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子在今年4月間因行跡可疑，遭警方盤查時，吞下海洛因，警方將他送醫後，海洛因掉落在病床附近被警方查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子在今年4月間因行跡可疑，遭警方盤查時，吞下海洛因，警方將他送醫後，海洛因掉落在病床附近被警方查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子在今年4月間因行跡可疑，遭警方盤查時，吞下海洛因，警方將他送醫後，海洛因掉落在病床附近被警方查獲。記者陳宏睿／翻攝

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