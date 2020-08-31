影／毒犯遭警盤查假吞海洛因 送醫掉出來露餡遭訴

台中市第六警分局西屯所在4月5日凌晨巡邏時，發現楊姓男子形跡可疑，前往盤查，未料楊心虛趁隙逃跑，過程中似乎吞食一包不明粉末，企圖吞食，警方趕緊將楊制伏後送醫，警方在醫院戒護時，發現楊掉落一包不明粉末，楊坦承是剛剛含在口中的毒品，被警方送醫途中又偷偷吐了出來，拿在手中，沒想到會掉落在地，經鑑定該包粉末為海洛因，全案經毒品罪移送後，台中地檢署偵結起訴。

根據判決書，楊姓男子（55歲）在4月5日凌晨2時許，行經西屯區福星路、西安街時，因形跡可疑遭第六警分局西屯所警員盤查，但警方盤查時，楊因持有海洛因而心虛，趁隙逃逸，過程中還吞下手中的毒品，警方擔心楊發生危險，因此趕緊將楊送往台中榮總醫院急救。