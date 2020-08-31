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26歲高中肄業男擁地下兵工廠！查獲罕見「破片彈」擊中擴散體內極兇殘
刑事局中部打擊犯罪中心今天宣布破獲一處地下兵工廠，逮捕26歲杜姓男子，起出改造槍枝器具等，其中查獲罕見的破片彈，傷害力極強，警方深入偵辦，追查槍枝來源與流向。
刑事局中部打擊犯罪中心第六大隊第五隊日前獲報，有販毒集團避免交易毒品時遭黑吃黑，於是擁槍自重，警方向上追查，發現槍枝來源為有綽號「小杜」的杜姓男子進行改造槍械，經連月追查，查出「小杜」在新北市泰山區承租套房，蒐證完成後，與新北市林口、汐止警分局共同偵辦。
警方26日持搜索票前往小杜的租屋處，逮捕杜男並起出多把有殺傷力的改造手槍、中型電腦車床、油壓千斤頂、改造子彈等物品。其中，還有罕見的破片彈（類中空彈）。
警方指出，破片彈不同於一般子彈的實心彈頭，破片彈的彈頭往內凹陷呈現中空貌，射中目標後，分裂的彈片會在體內擴散，對擊中目標的內臟造成嚴重殺傷力。
高中肄業的杜男供稱，因對槍枝有興趣，在網路上尋找改造槍枝的資料、只是純碎賞玩。但警方對他的說詞存疑，將進一步追查槍枝的來源及流向，警方訊後，將杜男依照槍砲彈藥刀械管制條例送辦。
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