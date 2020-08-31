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旅遊業男子涉地下匯兌2億元 業務遍及陸、韓、柬

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導

刑事局今年初接獲情資，有不法集團從事地下匯兌工作，警方組成專案小組調查，經分析比對相關涉案匯款帳戶金流後，發現從事旅遊業的吳姓男子（39歲）與同夥，涉嫌從事大陸、柬埔寨及韓國等地區與台灣間的內資金異地收付與換匯等地下匯兌行為。

警方經數過月蒐證後，發現吳嫌等11人，從2018年起涉嫌經營地下匯兌或擔任地下匯兌集團的外務車手，在台北市、新北市、桃園市、台中市、嘉義市、台南市及高雄市等地區，向地下匯兌客戶交付及收取款項，並透過境外及境內銀行帳戶或現金操作，協助客戶將境內的新台幣轉換成人民幣或韓幣在境外交付、匯出，或協助客戶將境外人民幣或韓幣轉換成新台幣在境內支付，經手金額高達新台幣2億元左右，客戶不乏詐騙、簽賭等不法集團。

警方日前蒐證完備後，由檢察官指揮，在雙北地區、桃園、台中、嘉義、台南及高雄等地，同步拘提吳嫌等11人到案，並查扣新台幣現金100萬元、手機8支、匯兌紀錄單據等贓證物，偵詢後將吳男等11人以涉嫌銀行法等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

警方查獲不法地下匯兌業者。圖/記者廖炳棋翻攝
警方查獲不法地下匯兌業者。圖/記者廖炳棋翻攝

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