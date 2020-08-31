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分局長好眼力一眼瞄到可疑載花騎士 通報攔人破竊案

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南麻豆警分局長洪頂力好眼力，昨天到六甲區督勤時聽部屬提到當地有火鶴花遭竊，回程時在車上瞄到一名騎士載著桶裝火鶴花，他直覺有異，通報六甲分駐所查詢得知是嫌犯，當下攔住，通知分駐所將陳姓嫌犯帶回調查，陳嫌坦承犯行，偵訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

警方調查，前天上午六甲區種植火鶴花農民將收成的火鶴切花裝箱放在花圃旁，結果被偷走12箱100多支火鶴花，損失近3千元。竊嫌食髓知味昨天直接闖進火鶴花圃，將花農採收的3百多支火鶴花連同水桶偷走，拿到市區叫賣。

花農的孫子得知阿公辛苦收成被偷，在網路貼文痛批竊賊無良，將老人家辛苦耕耘的成果偷走。六甲分駐所在網路得知消息後展開調查。

昨天六甲區納骨塔舉辦中元普渡活動，交通壅塞，洪頂力前往督導交通疏導勤務，因找不到停車位，與六甲分駐所聯繫時，員警表示正忙著調查火鶴花竊案，洪頂力勉勵幾句、了解納骨堂交通狀況後搭車返回麻豆分局。

洪頂力回分局途中看見一名眼神怪異男子騎機車，腳踏板前放著一桶火鶴花，聯想到火鶴花竊案，立即尾隨機車並打電話與六甲分駐所聯繫查機車車牌，結果與分駐所調閱監視器查出的竊賊作案機車不謀而合，立即趨前攔車，通知分駐所前來帶回調查。

警方查出涉案的陳姓嫌犯是吸毒慣犯，因缺錢買毒才竊取火鶴花，以市價每支20元一半價格賤賣，第一次偷竊變賣1千多元，第二次行竊還沒有賣出半路就被抓，還是被在地分局長路過發現逮捕，可說是賊星該敗。　

麻豆分局長洪頂力有好眼力，搭車途中瞄到騎士直覺有異，破獲火鶴花竊案。圖／讀者提供
麻豆分局長洪頂力有好眼力，搭車途中瞄到騎士直覺有異，破獲火鶴花竊案。圖／讀者提供
麻豆分局長洪頂力有好眼力，搭車途中瞄到騎士直覺有異，破獲火鶴花竊案。圖／讀者提供
麻豆分局長洪頂力有好眼力，搭車途中瞄到騎士直覺有異，破獲火鶴花竊案。圖／讀者提供

火鶴花 偷竊 農民

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