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影／新北鐵工躲租屋處改槍 買中型電腦車床鑽研技術

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局中打第五隊接獲情資，新北市杜姓男子涉嫌持有改造槍支，專案小組蒐證後，26日前往新北市泰山區查緝，查獲3把改造手槍、子彈33發、中型電腦車床、少量安非他命等贓證物，杜承認網路自學改槍，否認販售，全案依槍砲、毒品移送新北地檢署後，檢察官訊問後命2萬元交保。

刑事局中打第五隊配合警政署掃蕩非法槍械，7月中旬接獲線報，有毒品前科的杜姓男子（26歲）是鐵工，他涉嫌在新北市泰山區的租屋處，買來中型電腦車床、油壓千金頂等工具，並透過管道取得JP915金牛座的模擬槍後，進行改造。

刑事局中打第五隊會同新北市林口警分局、汐止警分局組成專案小組，26日持搜索票前往杜姓男子的租屋處查緝，當時杜還在熟睡當中，專案小組在現場查獲3把改造手槍、27發改造破片彈、改造子彈6發、安非他命0.5克、中型電腦車床、油壓千斤頂等贓證物。

杜在警詢時承認從網路自學改槍，但否認涉嫌販售，並稱改槍知識都從網路自學，「改槍是興趣、收藏使用」，但檢警對杜的說法存疑，將根據犯罪事證，繼續追查是否有杜改造的槍支流入市面，全案依毒品、槍砲罪移送新北地檢署後，檢方命杜2萬元交保。

刑事局中打第五隊表示，非法槍彈為暴力犯罪亂源，嚴重危害社會治安，槍砲彈藥刀械管制條例已在今年6月12日修法施行，警政署持續推動肅槍工作，刑事局為防止持槍犯案，有效打擊不法，秉持「向上溯源、向下刨根」策略，持續追溯槍枝來源。

警方呼籲民眾，若發現可疑人、事、物，請勇於向警方檢舉，警民共同打擊槍枝犯罪，以有效淨化社會治安。

新北市杜姓男子涉嫌在租屋處改造槍支，刑事局中打第五隊26日循線前往查緝。記者陳宏睿／翻攝
新北市杜姓男子涉嫌在租屋處改造槍支，刑事局中打第五隊26日循線前往查緝。記者陳宏睿／翻攝
新北市杜姓男子涉嫌在租屋處改造槍支，刑事局中打第五隊查獲3把改造手槍、33發子彈、中型電腦車床、油壓千斤頂。記者陳宏睿／攝影
新北市杜姓男子涉嫌在租屋處改造槍支，刑事局中打第五隊查獲3把改造手槍、33發子彈、中型電腦車床、油壓千斤頂。記者陳宏睿／攝影
新北市杜姓男子涉嫌在租屋處改造槍支，刑事局中打第五隊查獲3把改造手槍、33發子彈、中型電腦車床、油壓千斤頂。記者陳宏睿／攝影
新北市杜姓男子涉嫌在租屋處改造槍支，刑事局中打第五隊查獲3把改造手槍、33發子彈、中型電腦車床、油壓千斤頂。記者陳宏睿／攝影

毒品 槍枝

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