影／槍枝走火誤擊自己腹部 討債男一命嗚呼

新北市淡水區今天凌晨發生槍擊案造成1死1傷，37歲費姓男子攜帶改造手槍，從台北市到淡水幫朋友討債4萬元，他請36歲胡姓男子幫忙開車，到達之後對方只有3名小弟在場，混亂之間槍枝走火擊中自己腹部送醫不治，胡男也被打得頭破血流。

據了解，費男當時與胡男一起開車前往設在淡水區淡金路2段某社區的私人招待所談判，不知是緊張還是槍枝出問題，他才剛下車，就連續上膛、對空鳴槍1發，導致車旁地上掉落3枚未擊發子彈及1枚彈殼。

進入招待所後，現場只有35歲葉男、22歲胡男、23歲鄭男在場，債務人根本就沒來，雙方便已吵了起來，費男亮槍示威，混亂中擊發1枚子彈射中自己腹部，胡男也被圍毆打到頭破血流，雙雙倒地送醫，費男送醫途中已經失去生命跡象，急救無效宣告死亡。

警方獲報趕抵，除查扣1把改造手槍、4枚未擊發子彈，2枚彈殼，並將招待所內3名小弟帶回偵詢，他們表示不認識對方、不清楚什麼債務問題，只是費男一進屋就亮槍吆喝，因而引發衝突。胡男就醫之後也聲稱，只是幫忙開車陪同去談判，據稱是有4萬元債務，但細節不是很清楚。