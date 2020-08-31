新竹女童遭風箏捲上天 物理老師解析受「合力」影響

一名女童因場內風勢、造成糖果風箏尾段纏住身體，遭風箏捲上天，隨著風箏高速在空中擺盪，畫面驚悚。圖翻攝自臉書社團「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」 新竹市國際風箏節昨（30）日在新竹漁港國際風箏賽場中登場，活動途中發生意外，當時尾巴細長的「領航」風箏纏上三歲女童的腰部，她被風箏直捲上天長達三十秒，幸好施放者透過技巧將風箏下壓，民眾上前抱著女童才沒釀成悲劇。氣象局表示風箏面積越大、風速大，力量也跟著大，物理老師解析因為風箏面積愈大，造成向上的「合力」大，才導致女童飛上天。

昨（30）日下午三點四十分，施放者操作風箏讓糖果從天而降給兒童驚喜，沒想到工作人員準備放三米X三米的領航風箏時，風勢瞬間強勁，導致領航風箏24公尺的尾巴纏上三歲女童腰部，女童被風箏直捲上天，在空中旋轉、甩動長達30秒，所幸女童接近地面時，民眾上前跳躍將女童抱住，女童臉頰僅有紅腫擦傷，這起意外也讓現場觀眾看得膽戰心驚。

根據《ETtoday新聞雲》報導，北一女物理老師簡麗賢表示，風箏面積影響向上運動的作用力（等於上升力），當上升力比女童重量大，產生的加速度提升女童離開地面的高度，由於風箏同時存在上升力及作用力，導致有「合力」現象，受到合力影響女童才會瞬間捲上天。根據之前報導，目擊者指出，女童被捲上天甩動的最高處起碼十幾公尺，市府表示最高約達兩層樓高。

氣象局事後表示，無法預估當時風力有多強，但一般而言只要風箏面積愈大、風速愈大，力量就會愈強。亞洲國際風箏聯合會秘書長鄭可方指出現場有廿多名工作人員，並設有警戒線，研判是管制範圍不夠大，加上人潮眾多才發生這起意外；新竹市長林志堅也在臉書向當事人及社會大眾致歉，表示會檢討原因，追究責任，深刻檢討。