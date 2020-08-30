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國內旅遊夯購離島船票 警提醒詐騙增多

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

新冠肺炎仍在全球蔓延，世界各國封鎖國境，入出國旅遊還需防疫隔離，由於出國旅遊不易，台灣人出國的慾望轉以國內旅遊替代。

「船購網」及「飛魚船票網」抓準契機，在網路平台宣稱線上訂票就可搭乘客輪出遊蘭嶼、綠島、澎湖及小琉球等地，刑事警察局165反詐騙諮詢專線，上周接獲民眾報案，在「船購網」訂購船票遭遇詐騙，經統計上周高達63件諮詢及檢舉，至8月1日至8月28日統計共有33名消費者受騙，財損金額達新台幣200萬餘元。

新北市1名21歲李姓男學生，日前在「飛魚船票網」網路平台後買前往蘭嶼的船票，隨後接到假冒客服人員的詐騙電話，歹徒告知因系統出錯誤植成數十筆訂單，並詢問所使用的哪家銀行後，不久就有一名假冒該銀行的客服來電，要求學生到指定地點操作ATM才可解除多餘的扣款，學生隨即依指示到ATM操作，並將帳戶內的錢轉匯給詐騙集團指定帳戶，總共匯款4筆，損失新台幣14萬餘元。

刑事警察局表示，雖然網路平台都有提醒反詐騙警告標語，但仍有民眾疏忽遭騙，如遇有電商或銀行來電告知因消費問題需要變更交易模式，應先到官方網頁尋找客服電話並回撥諮詢，再三確認是否真有交易或金流情事，警方再次強調，ATM及網路銀行都沒有解除或取消分期付款功能，解除分期付款也不會將自身存款匯至他人指定帳戶，有任何疑問歡迎隨時撥打165反詐騙專線諮詢。

刑事局提醒民眾，在船購網等網路消費時，不要誤信歹徒解除分期付款的詐騙話術。圖／記者廖炳棋翻攝
刑事局提醒民眾，在船購網等網路消費時，不要誤信歹徒解除分期付款的詐騙話術。圖／記者廖炳棋翻攝
刑事局提醒民眾，在船購網等網路消費時，不要誤信歹徒解除分期付款的詐騙話術。圖／記者廖炳棋翻攝
刑事局提醒民眾，在船購網等網路消費時，不要誤信歹徒解除分期付款的詐騙話術。圖／記者廖炳棋翻攝

出國 詐騙

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