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男子擁雙槍拒攔檢 遭警壓制逮捕

中央社 / 台南30日電

男子攜槍遭警查獲送辦。示意圖／ingimage授權
男子攜槍遭警查獲送辦。示意圖／ingimage授權

台南市佳里警分局追查1名擁有槍械的吳姓男子，員警掌握行蹤進行攔檢時，吳男拒絕配合並疑似想從隨身提袋內取槍對抗，但遭警方及時制伏，員警隨後在提袋內找到2把改造手槍。

台南市佳里警分局今天宣布逮捕有毒品前科的41歲吳姓男子，並已於昨天將吳男依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送台南地檢署偵辦。

警方指出，佳里警分局偵查隊獲報指稱，吳男除持續吸食毒品外，近日疑似持有槍械在地方上出入，成為危害地方治安的危險人物。經會同學甲警分局偵查隊警力進行調查後，在將軍區發現吳男行蹤。

警方指出，當佳里分局偵查隊小隊長邱耀祺、偵查佐蘇俊棋2人上前表明身分進行詢問時，吳男想趁隙騎乘機車逃離；遭員警制止後，便伸手到放在機車踏墊上的提袋，疑似要拿工具對抗。

警方指出，員警眼尖發現提袋內藏有槍枝，對吳男展開壓制逮捕程序，吳男雖奮力抵抗，但在纏鬥後仍遭員警壓制。員警隨後從提袋內起出改造槍枝2把、彈匣2個、子彈7顆。

佳里警分局分局長斯儀仙表示，新修正的「槍砲彈藥刀械管制條例」於今年6月12日公布施行，將改造槍枝刑度加重與制式槍枝相同，最低本刑皆為5年以上有期徒刑，呼籲民眾勿非法持有槍械。

槍枝 毒品 軍區

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