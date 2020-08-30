快訊

MLB／掉手套變出好球 達比修有69勝超越王建民

香港普及社區檢測 已有31萬人登記預約

「雙槍怪客」遇刑警「雙棋」死命抵抗仍遭逮認栽

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市佳里警分局上午發布新聞，表揚偵查隊「雙棋」員警邱耀祺、偵查佐蘇俊棋，兩人奮勇逮捕攜帶槍枝毒品疑犯。

佳里分局表示，偵查隊得知有毒品前科的吳嫌(41歲)仍在吸毒，近日持有槍械常出入將軍區馬沙溝一帶，言行舉止怪異遭人舉發。會同學甲分局偵查隊前往蒐查，小隊長邱耀祺、偵查佐蘇俊棋發現吳嫌逮捕，查獲兩把改造槍枝與彈匣、子彈7顆，全案昨依依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送台南地檢署偵辦。

偵查隊指出，發現吳嫌時他正騎乘機車停放「李聖宮牌樓」旁橋邊，機車腳踏墊上放置一只提袋，遂趨前盤查。盤問時吳嫌言詞閃爍動作可疑，員警表明身分時，吳嫌驚覺隨即欲騎乘機車逃離，警立即制止吳嫌，吳嫌從提袋內欲取物對抗，員警眼尖發現提袋內藏有槍枝，立即壓制逮捕，吳嫌死命抵抗，雙方發生肢體纏鬥，吳嫌精力耗盡終遭上銬就擒，旋遭支援警力合力逮捕歸案。

邱耀祺、偵查佐蘇俊棋曾在2月26日在佳里區新生路逮捕，犯下將軍區青鯤鯓槍擊2人命案逃亡金姓嫌犯，蘇員趁金嫌欲停等紅燈夾雜於車陣之際，用騎乘的機車將金嫌撞倒，奮力將金嫌壓制逮捕，「英勇形象獲地方民眾讚許」，而今兩人再度聯手，合力逮捕綽號「蚋衙」(台語)，行止怪異個性孤僻吳嫌，「掃除持有雙槍，危害地方治安危險人物，再度展現警察維護治安的決心與能力」。

分局長斯儀仙表示，新修正槍砲彈藥刀械管制條例已於109年6月公布施行，為有效遏制改造槍枝犯濫問題，全面查禁改造槍枝及來源，將改造槍枝刑度加重與制式槍枝相同，最低本刑皆為5年以上有期徒刑，特別呼籲民眾勿非法持有槍械，以免身繫牢獄。

吳姓嫌犯雖抵抗仍被逮捕。圖／佳里分局提供
吳姓嫌犯雖抵抗仍被逮捕。圖／佳里分局提供
吳姓嫌犯雖抵抗仍被逮捕。圖／佳里分局提供
吳姓嫌犯雖抵抗仍被逮捕。圖／佳里分局提供
吳姓嫌犯雖抵抗仍被逮捕。圖／佳里分局提供
吳姓嫌犯雖抵抗仍被逮捕。圖／佳里分局提供
吳姓嫌犯雖抵抗仍被逮捕。圖／佳里分局提供
吳姓嫌犯雖抵抗仍被逮捕。圖／佳里分局提供
吳姓嫌犯雖抵抗仍被逮捕。圖／佳里分局提供
吳姓嫌犯雖抵抗仍被逮捕。圖／佳里分局提供
吳姓嫌犯雖抵抗仍被逮捕。圖／佳里分局提供
吳姓嫌犯雖抵抗仍被逮捕。圖／佳里分局提供

槍枝 毒品 軍區

延伸閱讀

綠批新北治安亮紅燈 葉元之：兇嫌、槍枝是從台北來

伏擊館長的兇手疑持制式手槍「沙漠雛鷹」 資深刑警：道上收藏款

孫安佐美國上網買零件組手槍 檢方今偵結依法起訴

彰化縣警察局長許錫榮上任兩個月 首度大幅調動30人

相關新聞

影／交易安毒主嫌駕車撞警脫逃 12小時後落網

基隆市王姓男子深夜在東岸停車場疑販賣安非他命毒品，見員警出現駕車逃逸，黃姓巡佐朝車輪開槍未能攔下。現場落網的盧姓、郭姓男...

「雙槍怪客」遇刑警「雙棋」死命抵抗仍遭逮認栽

台南市佳里警分局上午發布新聞，表揚偵查隊「雙棋」員警邱耀祺、偵查佐蘇俊棋，兩人奮勇逮捕攜帶槍枝毒品疑犯。

警過5關抓薑農 扣6億元大麻

南投縣鹿谷鄉薑農劉達在自家農地種植大麻，售給南部盤商牟取暴利，台中警方上個月查獲一起大麻案時，順藤摸瓜、連破五關逮獲盤商...

影／突開車門釀禍北市上半年有144件 防範方法這樣做

台北市今年上半年，發生133件開車門未注意的交通事故，有104人受傷，也有人不幸死亡，上月就發生一位賓士女車主突開車門，...

影／借屍還魂 中和警破獲雙B汽車解體改造車廠 逮4人

新北市林姓男子僱用改車師傅張姓男子等3人，將偷來的雙B贓車拆解改裝後，利用事故車名義，以借屍還魂方式轉賣，警方前天前往搜...

影／檢警破獲史上最大的大麻種植 查扣市價6億大麻

南投縣鹿谷鄉民劉姓薑農在自家農地，大肆種植大麻牟取暴利，經警先在中市西屯區查獲販責大麻案，往上追查在高雄左營等地，連破5...

熱門新聞

豆漿店勵志員工明出殯 禮儀社董娘負擔全部費用　

內湖運動中心攀岩場意外 女子未扣好安全鎖墜落死亡

豆漿店勵志員工今出殯 受助學弟趕來跪送：恩情下輩子再還

台南六甲往小瑞士、夢幻湖景點 警一早攔檢80部重機車

中彈43小時後 館長住院身影曝光：我會努力站起來

內湖運動中心女攀岩墜落不治 體育局：自我練習未繫鎖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。