「雙槍怪客」遇刑警「雙棋」死命抵抗仍遭逮認栽

台南市佳里警分局上午發布新聞，表揚偵查隊「雙棋」員警邱耀祺、偵查佐蘇俊棋，兩人奮勇逮捕攜帶槍枝毒品疑犯。

佳里分局表示，偵查隊得知有毒品前科的吳嫌(41歲)仍在吸毒，近日持有槍械常出入將軍區馬沙溝一帶，言行舉止怪異遭人舉發。會同學甲分局偵查隊前往蒐查，小隊長邱耀祺、偵查佐蘇俊棋發現吳嫌逮捕，查獲兩把改造槍枝與彈匣、子彈7顆，全案昨依依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送台南地檢署偵辦。

偵查隊指出，發現吳嫌時他正騎乘機車停放「李聖宮牌樓」旁橋邊，機車腳踏墊上放置一只提袋，遂趨前盤查。盤問時吳嫌言詞閃爍動作可疑，員警表明身分時，吳嫌驚覺隨即欲騎乘機車逃離，警立即制止吳嫌，吳嫌從提袋內欲取物對抗，員警眼尖發現提袋內藏有槍枝，立即壓制逮捕，吳嫌死命抵抗，雙方發生肢體纏鬥，吳嫌精力耗盡終遭上銬就擒，旋遭支援警力合力逮捕歸案。

邱耀祺、偵查佐蘇俊棋曾在2月26日在佳里區新生路逮捕，犯下將軍區青鯤鯓槍擊2人命案逃亡金姓嫌犯，蘇員趁金嫌欲停等紅燈夾雜於車陣之際，用騎乘的機車將金嫌撞倒，奮力將金嫌壓制逮捕，「英勇形象獲地方民眾讚許」，而今兩人再度聯手，合力逮捕綽號「蚋衙」(台語)，行止怪異個性孤僻吳嫌，「掃除持有雙槍，危害地方治安危險人物，再度展現警察維護治安的決心與能力」。