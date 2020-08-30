影／交易安毒主嫌駕車撞警脫逃 12小時後落網

基隆市王姓男子深夜在東岸停車場疑販賣安非他命毒品，見員警出現駕車逃逸，黃姓巡佐朝車輪開槍未能攔下。現場落網的盧姓、郭姓男子是毒品通緝犯，盧的車內有50多公克公非他命，供稱是王男的。警方在案發12小時後逮捕王嫌，王承認持有安毒，但否認賣給盧男。檢察官複訊後，令王15萬元交保。

基隆警一分局上午表示，南榮路派出所員警26日凌晨執行查緝毒品勤務，凌晨3點多在愛三路一帶發現毒品人口王男（41歲）駕車形跡可疑，尾隨跟到東岸停車場地下2樓，發現與人會合，研判交易毒品，向分局勤指中心請求支援。

監控員警等到延平街派出所黃姓巡佐等3人到場時，出面查緝。王男駕車衝向黃姓巡佐想逃離現場。黃緊急閃避，並朝王車的輪胎開了1槍，但未攔下，王車最後衝撞停車場出入口柵欄駛出停車場。

盧男和郭男在停車場當場被捕，警方清查身分發現兩人都因涉毒品案，被基隆地檢署發布通緝。員警在盧的車內找到2包共50多公克的安非他命，盧供稱安毒是王男的，不知王為何要放在他的車內。 警詢後將兩人解送歸案