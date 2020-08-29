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影／借屍還魂 中和警破獲雙B汽車解體改造車廠 逮4人
新北市林姓男子僱用改車師傅張姓男子等3人，將偷來的雙B贓車拆解改裝後，利用事故車名義，以借屍還魂方式轉賣，警方前天前往搜索，查扣3輛已拆解的雙B汽車，懷疑林男以此手法圖利，不法獲利近千萬元，昨天依竊盜及偽造文書等罪嫌，將林男等4人移送新北地檢署偵辦，並擴大追查是否有其他受害車主。
據了解，中和偵查隊今年5月初查緝毒品案，在淡水區查獲越南籍逃逸移工阮姓男子（29歲）所駕駛BMW汽車為贓車，向上溯源追出贓車來源為在鶯歌區大湖路經營當鋪及汽車修改廠的林姓男子（44歲）涉嫌重大，前天持搜索票前往搜索。
警方在現場查獲3輛失竊雙B汽車及扳手、砂輪機、切割機等大批車體變造工具，及一把空氣長槍，逮捕林男和55歲張姓男子等3名改車師傅。林男等人均否犯案，辯稱只是幫客戶改裝汽車，警詢後將林男等4人依竊盜及偽造文書罪嫌送辦。
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