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影／檢警破獲史上最大的大麻種植 查扣市價6億大麻

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

南投縣鹿谷鄉民劉姓薑農在自家農地，大肆種植大麻牟取暴利，經警先在中市西屯區查獲販責大麻案，往上追查在高雄左營等地，連破5關逮獲盤商，劉嫌自知難逃法網投案，檢警共查扣1361株大麻，若流入市面市價逾6億，台中市警刑警隊報請橋頭地檢署偵辦，破獲史上最大的大麻自耕農，檢察官聲請羈押劉嫌獲准。

本案總共查獲大麻1361株，以單株乾燥產量300公克計算，劉嫌販賣於下游批發價每公克新台幣800元，不法獲利計3.2億元，如若不慎流入市面，不法所得市值恐超過6億。

警方查出，30多歲的劉男是南投縣鹿谷鄉農民，原在家種植薑及農產品維生，數年前加入詐團，從事境外機房詐財被逮捕，入獄2年，出獄後認從事農務賺不了大錢，便以嫁接分株方式種植大麻攫取暴利。

劉嫌自家長期務農，在耳濡目染下對於植栽種植具有一定的技術，便利用自家農場種植薑及農產品間混種大麻，企圖掩人耳目，因栽種面積廣袤，產量甚巨，劉嫌將自家既有之「全自動焙茶專用乾燥機」用以大麻加工乾燥，販賣給南部地區盤商。

台中市警局刑警大隊於7月「安居專案」，在西屯區查獲販賣大麻案，案經員警調閱相關事證分析比對後，發現第2層藥頭均於高雄地區販賣大麻，本大隊員警為順利追查源頭，與所轄左營分局共同組成專案小組，報請橋頭地檢署檢察官仁松指揮偵辦。

經警方埋伏、跟監，在各層藥頭交易大麻之際，持續溯源追查，連破5關查獲最上層自行栽種大麻之劉姓主嫌。

本月初，檢警前往南投縣鹿谷鄉劉的住處搜索，發現劉在住處頂樓、鐵皮屋、農場等地栽種大麻，當場查獲787株大麻活體及種植器具一批，惟劉嫌已聞風逃逸。

經警方策動，劉嫌自知法網難逃，本月日7向台中市警五分局投案，另帶同警方取出逃亡前攜帶之大麻活株574株，本案總共查獲大麻1,361株，為國內治安史上查獲大麻植株最多之案件。

南投縣鹿谷鄉民劉姓薑農在自家農地，大肆種植大麻牟取暴利，警共查扣1361株大麻，若流入市面市價逾6億，台中市警刑警隊破獲史上最大的大麻自耕農。圖／警方提供
南投縣鹿谷鄉民劉姓薑農在自家農地，大肆種植大麻牟取暴利，警共查扣1361株大麻，若流入市面市價逾6億，台中市警刑警隊破獲史上最大的大麻自耕農。圖／警方提供
南投縣鹿谷鄉民劉姓薑農在自家農地，大肆種植大麻牟取暴利，警共查扣1361株大麻，若流入市面市價逾6億，台中市警刑警隊破獲史上最大的大麻自耕農。圖／警方提供
南投縣鹿谷鄉民劉姓薑農在自家農地，大肆種植大麻牟取暴利，警共查扣1361株大麻，若流入市面市價逾6億，台中市警刑警隊破獲史上最大的大麻自耕農。圖／警方提供
南投縣鹿谷鄉民劉姓薑農在自家農地，大肆種植大麻牟取暴利，警共查扣1361株大麻，若流入市面市價逾6億，台中市警刑警隊破獲史上最大的大麻自耕農。圖／警方提供
南投縣鹿谷鄉民劉姓薑農在自家農地，大肆種植大麻牟取暴利，警共查扣1361株大麻，若流入市面市價逾6億，台中市警刑警隊破獲史上最大的大麻自耕農。圖／警方提供
南投縣鹿谷鄉民劉姓薑農在自家農地，大肆種植大麻牟取暴利，警共查扣1361株大麻，若流入市面市價逾6億，台中市警刑警隊破獲史上最大的大麻自耕農。圖／警方提供
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南投縣鹿谷鄉民劉姓薑農在自家農地，大肆種植大麻牟取暴利，警共查扣1361株大麻，若流入市面市價逾6億，台中市警刑警隊破獲史上最大的大麻自耕農。圖／警方提供
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大麻 台中市 檢察官

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