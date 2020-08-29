館長遭槍擊案疑雲 李茂生：以為法律人都是白癡喔

「館長」陳之漢昨天凌晨在林口自家健身房門口，遭劉姓男子開槍，幸未傷及要害，送醫無生命危險。但劉姓男子無業，犯案後立刻投案，並一次請兩名律師，其中一名律師曾任檢察官、法官。台大法律系教授李茂生在臉書表示，直白一點而言，誰是真兇，這不是法律問題。

李茂生表示，喝酒後開槍，但準確射擊四肢。被害人受傷後，開啟直播模式。行為人立即向警方自首。行為人雖吸毒且無工作，但委託高階律師。「你以為法律人都是白癡喔。想傷害既遂，然後自首？」