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館長遭槍擊案疑雲 李茂生：以為法律人都是白癡喔

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導

「館長」陳之漢昨天凌晨在林口自家健身房門口，遭劉姓男子開槍，幸未傷及要害，送醫無生命危險。但劉姓男子無業，犯案後立刻投案，並一次請兩名律師，其中一名律師曾任檢察官、法官。台大法律系教授李茂生在臉書表示，直白一點而言，誰是真兇，這不是法律問題。

李茂生表示，喝酒後開槍，但準確射擊四肢。被害人受傷後，開啟直播模式。行為人立即向警方自首。行為人雖吸毒且無工作，但委託高階律師。「你以為法律人都是白癡喔。想傷害既遂，然後自首？」

他說，拿致死武器向人射擊有致死的可能性、直播無關犯行、自首僅是得減而已、律師無關緊要，所以殺人未遂、自首等得減，這應該就是法律所能處理的了，其他那就回歸「社會」吧。直白一點而言，誰是真兇，這不是法律問題。

「館長」陳之漢遭開槍，右手臂與右大腿、右腳踝都中彈，急救後幸無生命危險。圖／翻攝自臉書
「館長」陳之漢遭開槍，右手臂與右大腿、右腳踝都中彈，急救後幸無生命危險。圖／翻攝自臉書

自首 直播

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