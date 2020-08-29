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館長遭槍擊案疑雲 李茂生：以為法律人都是白癡喔
「館長」陳之漢昨天凌晨在林口自家健身房門口，遭劉姓男子開槍，幸未傷及要害，送醫無生命危險。但劉姓男子無業，犯案後立刻投案，並一次請兩名律師，其中一名律師曾任檢察官、法官。台大法律系教授李茂生在臉書表示，直白一點而言，誰是真兇，這不是法律問題。
李茂生表示，喝酒後開槍，但準確射擊四肢。被害人受傷後，開啟直播模式。行為人立即向警方自首。行為人雖吸毒且無工作，但委託高階律師。「你以為法律人都是白癡喔。想傷害既遂，然後自首？」
他說，拿致死武器向人射擊有致死的可能性、直播無關犯行、自首僅是得減而已、律師無關緊要，所以殺人未遂、自首等得減，這應該就是法律所能處理的了，其他那就回歸「社會」吧。直白一點而言，誰是真兇，這不是法律問題。
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