快訊

彰化案政風二階調查完成 陳時中：有便宜行事的味道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男看軍事雜誌學製槍 遭逮因「製槍失敗」得減輕其刑

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市游姓男子在家中製槍，警方接獲情資，月前持搜索票衝破他家，查獲一把改造槍支，游稱是製槍知識皆從軍事雜誌學習，士林地檢署依違反槍砲條例將他起訴，不過，游自製的槍支經鑑定不具殺傷力，是製槍未遂，得依刑法第25條規定減輕其刑。

起訴指出，游2016年跑到板橋買道具槍，隔年在他的南港家中，用鑽台、鑽頭、C型鉗夾、撞針、彈簧等工具製槍，警方接獲情資，今年7月3日早上10點多，持搜索票前往他家，扣得證物；游也坦承犯行。

今年6月槍砲彈藥刀械管制條例修正案生效，將非制式槍支刑度，提升至與制式槍支相同，兩者刑度皆為最輕7年以上有期徒刑。

不過，游自製的槍支因槍管車通處偏離槍管軸心，製槍失敗，經刑事局鑑定不具殺傷力，現場也無子彈，因此認定為改造槍枝未遂，並依刑法第25條規定得減輕其刑。

游男從軍事雜誌學習製槍遭破獲，因製槍失敗，經警方鑑定槍支不具殺傷力，得依刑法減輕其刑。圖為報系資料照
游男從軍事雜誌學習製槍遭破獲，因製槍失敗，經警方鑑定槍支不具殺傷力，得依刑法減輕其刑。圖為報系資料照

情資 北市

延伸閱讀

籌癌父醫藥費和兒子車禍賠償金 退輔會專員涉貪起訴

日本首判黃牛有罪 高價轉賣嵐演唱會門票罰8萬

酒瓶砸死人 男子辯有思覺失調症盼減刑

為績效而瘋狂：破解警方「騙票」，主動追查的檢察官

相關新聞

台泰聯手破案！2男赴泰運毒不成 泰方毒品上游也落網

刑事局日前接獲情資，指有運毒集團涉嫌前往泰國走私毒品返台牟利，經台、泰警方聯手查緝，今年1月至8月陸續將2名本國籍李姓男...

男看軍事雜誌學製槍 遭逮因「製槍失敗」得減輕其刑

台北市游姓男子在家中製槍，警方接獲情資，月前持搜索票衝破他家，查獲一把改造槍支，游稱是製槍知識皆從軍事雜誌學習，士林地檢...

屏檢破獲市價百億走私毒品案 情節宛如港片「門徒」

屏東地檢署今天宣布破獲查緝漁船走私毒品案，共起出約一噸左右的海洛因、安非他命毒品，份量可供3千4百餘萬次吸食，市值更是高...

影／新北警緝毒有斬獲 鷹眼破新興毒咖「喵喵」350公斤

新北市警方日前接獲民眾舉報，有人丟放不明物品在板橋區一處空地，警方到場察看，見現場堆放近30包物品，23歲陳姓男子站在一...

金紙貨櫃藏1.6億元K毒！他甘願居家檢疫也要「幫走私」

販毒集團涉嫌從東南亞走私毒品，透過中間人找來楊姓男子成立貿易公司，指示從越南出口1只金紙貨櫃，將88公斤第三級毒品愷他命...

史上最大宗！漁船赴金三角運毒 「可供3400萬人次吸食」

海巡署日前接獲情資，指屏東某集團利用漁船走私毒品，今年4月12凌晨在鵝鑾鼻南方96浬海域強勢登檢東港籍「滿聖財86號」漁...

影／中打破獲苗栗頭份酒吧槍擊命案 逮主嫌等9人送辦

以范男為首的幫派分子，范的手下黃男與許男有財務糾紛，6月7日雙方約在苗栗縣頭份區1家酒吧談判，因談判破裂雙方大打出手，黃...

回台為母辦後事 毒蟲兄遲未現身…他怒報警搗毒窟

赴加拿大經商的41歲何姓男子，偶爾返台探望年邁母親及哥哥，先前已察覺哥哥疑似吸毒、住處常有不明人士出入，近期又因母親過世...

影／高雄通緝犯帶妻兒花蓮賞鯨 一下船就被海巡逮捕

一名遭新北、高雄地檢署發布通緝的陳姓男子，不知自己遭到通緝，在暑假尾聲，帶家人到花蓮旅遊，昨早一家人開心出海賞鯨，陳男被...

反毒2.0 政院4年投入150億拚三減

行政院會昨拍板新世代反毒策略第二期計畫，有別前期四年一百億元左右，二○二一年起的下一個四年，將投入一五○億元，強化跨境合...

熱門新聞

「館長」陳之漢被開三槍倒地 鮮血直流還直播

「館長」凌晨中槍無生命危險 嫌犯疑性騷被肉搜 開槍後投案

「館長」陳之漢被開三槍 疑似兇嫌一人自行投案

傷勢曝光！館長被開三槍醫院手術中 嫌犯移送分局複訊

疑不滿網友肉搜開三槍 還原男子性騷館長爭議過程始末

喝酒埋伏計程車上2小時才對館長開槍 劉男行兇僅花10幾秒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。