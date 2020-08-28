男看軍事雜誌學製槍 遭逮因「製槍失敗」得減輕其刑

台北市游姓男子在家中製槍，警方接獲情資，月前持搜索票衝破他家，查獲一把改造槍支，游稱是製槍知識皆從軍事雜誌學習，士林地檢署依違反槍砲條例將他起訴，不過，游自製的槍支經鑑定不具殺傷力，是製槍未遂，得依刑法第25條規定減輕其刑。

起訴指出，游2016年跑到板橋買道具槍，隔年在他的南港家中，用鑽台、鑽頭、C型鉗夾、撞針、彈簧等工具製槍，警方接獲情資，今年7月3日早上10點多，持搜索票前往他家，扣得證物；游也坦承犯行。

今年6月槍砲彈藥刀械管制條例修正案生效，將非制式槍支刑度，提升至與制式槍支相同，兩者刑度皆為最輕7年以上有期徒刑。