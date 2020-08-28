新北緝獲3萬餘包新興毒品 卡通包裝吸引青少年

新北市海山警分局今天表示，破獲陳姓男子等4人涉嫌製造毒品「喵喵」咖啡包約3萬餘包，重量高達350公斤，包裝成時下年輕人及兒童喜愛的卡通造型人物，幸及時攔截未流入市面。

海山警察分局今天表示，7月13日晚間約7時許，有民眾向文聖派出所報案指稱，板橋區松柏街附近，有人丟包不明可疑物品，請派員前往協助查處。

員警現場調查，空地堆放多個行李袋，且旁邊有名男子行跡可疑，發現有29大袋毒品咖啡包，並於附近攔阻陳姓男子，經帶回確認身分，陳嫌坦承受人委託接應貨物，但辯稱不知道是違禁品。

警方說，清點查獲咖啡包約3萬餘包，重量約350公斤，經光譜儀檢測為卡西酮成分陽性反應，為俗名「喵喵」時下新興毒品，屬於中樞神經興奮劑第三級毒品。

警方表示，「喵喵」通常與愷他命一起遭濫用，施用後會產生類似甲基安非他命與搖頭丸效果。近來流行於各夜店，已有取代愷他命趨勢；警方近年查獲三級毒品喵喵數量攀升，主因是毒品咖啡包氾濫，這種物質具有極強致癮性。

現場還有查獲毒品原物料卡西酮、苯二氮等約3公斤，經估計可再製成3萬包毒咖啡包，數量足供上萬人使用。

警方報請新北地檢署指揮偵辦，循線溯源於7月15至17日查獲劉嫌、謝嫌及王嫌等3人，都坦承於今年7月間自行調和原物料包裝，混和毒品咖啡包企圖販售。

陳嫌案發時，搬運下貨因形跡可疑，民眾報案查獲。全案調查後，依毒品危害防制條例移將4嫌移送偵辦，並在今天對外公布。

警方初步調查，咖啡包以卡通圖案包裝，研判為販毒集團設計成專供青少年施用，將持續向上溯源，避免流入校園及青少年易聚集之KTV、撞球店等場所，毒害青少年與兒童。

警方表示，重視校園毒品防制，需要跨部會合作，公私協力共同反毒。海山警分局將配合專任警力，配合查緝技巧與社政、教育單位合作，向上溯源、斷絕毒品源頭，建構無毒校園優質環境。