台泰聯手破案！2男赴泰運毒不成 泰方毒品上游也落網

刑事局日前接獲情資，指有運毒集團涉嫌前往泰國走私毒品返台牟利，經台、泰警方聯手查緝，今年1月至8月陸續將2名本國籍李姓男子及3名泰籍男子查獲到案，共計查獲毒品海洛因21公斤，市價達4200萬元，後續將持續清查販毒集團同黨。

警方調查，彰化縣兩名同樣39歲的李姓男子，今年初涉嫌以自助旅行名義前往泰國接洽毒品上游，準備以托運行李夾藏毒品方式運毒返台販售；刑事局警方與泰國皇家警察肅毒總局聯繫後，1月30日及時於2人自泰國出境前攔阻逮捕，當場在2人行李中查獲以泡麵、爽身粉包裝藏匿的海洛因15公斤。

經警方向上溯源，7月13日在泰國曼谷市民布里區逮獲泰籍男子Wichian，查扣尚未交付的海洛因6公斤，又於8月27日凌晨在曼谷市、暖武里府、清萊府等16處可疑藏毒處執行搜索，拘獲泰籍上游毒梟Penthai和Chaiwat到案，查扣2人近2000萬元泰銖。

據了解，警方此次前後查獲共21公斤海洛因，市價達新台幣4200萬元，所幸台泰雙方警方及時攔阻，才避免毒品流入我國境內；警方表示，後續仍將持續清查幕後同黨；此次透過國際合作阻毒於境外，展現國際執法決心，警方將全力加強毒品查緝，提供民眾無毒家園。