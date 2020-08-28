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台泰警聯手破運毒案 2台灣人運15公斤毒品遭逮

中央社 / 台北28日電

台泰警方合作破獲台灣人運毒案，李姓男子等2人今年初從台灣赴泰國，返台時把15公斤海洛因藏在泰國泡麵及爽身粉罐等物內，在泰國機場搭機時遭逮。泰警也循線逮3名泰籍犯嫌。

刑事局今天召開記者會，偵三大隊第一隊長陳培德說，去年底接獲情資，有販毒集團派成員到泰國運毒，與航空警察隊組專案小組查緝，並把情資提供給泰國警方，雙方開始啟動合作。

刑事局掌握2名台灣人以自助旅遊方式在今年1月間搭機赴泰國，疑準備與泰國毒品上線接頭，隨即通報泰警。泰國警方發現2人準備在1月底返台，派員到蘇凡納布機場埋伏，事後在2人行李箱內的泰國泡麵、爽身粉罐等物查獲15公斤海洛因。

警方初步研判，15公斤海洛因在台價格約新台幣3000萬元。刑事局表示，涉嫌從泰國運毒返台的2名台灣人無毒品前科，運毒費用一趟20萬元，2人仍被拘留在泰國，在當地服刑完後，返台時會把人依法移送檢方偵辦。

刑事局指出，2名台灣人遭逮後，泰國警方開始佈線追緝供毒上游，7月13日在泰國曼谷市逮捕一名35歲泰籍男性犯嫌，並在其住屋查扣6公斤海洛因，初步研判，此名泰籍犯嫌應是2名台灣人上游，而屋內海洛因應是提供給另一名運毒成員，未交付成功就遭逮。

泰國警方昨晨擴大查緝，搜索曼谷等16處可疑藏毒地點，並逮補2名泰國籍男性犯嫌，搜出大批證物。

刑事局表示，將持續加強掃蕩毒品，也會把毒品阻截境外。

泰國 台灣人 毒品

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