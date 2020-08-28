屏檢破獲市價百億走私毒品案 情節宛如港片「門徒」
屏東地檢署今天宣布破獲查緝漁船走私毒品案，共起出約一噸左右的海洛因、安非他命毒品，份量可供3千4百餘萬次吸食，市值更是高達百億元。此外，本次私毒品案更是罕見溯源至最上層，將跨東南亞於金三角毒品買賣的黃姓主嫌逮捕，案情宛如港片「門徒」，就連主嫌為了購毒向當地叛軍接洽的情節也極其相似。
據了解，買載毒品的東港籍「滿聖財86號」漁船，3月30日從屏東鹽埔漁港出海，先是前往越南附近的海域，隨後又折返至菲律賓外海載運毒品，直到眼見時機成熟，海巡與檢警在4月12日凌晨持搜索票，從恆春後壁湖漁港出海，於鵝鑾鼻南方96浬海域，攔截「滿聖財86號」漁船，隨後押返東港漁港進行搜索。
搜索的過程中，檢警遲遲未能找到毒品，耗費將近15個小時，透過緝毒犬與各項檢測方式，才從漁船船尾的暗艙起出，1020塊第一級毒品海洛因磚，重達395公斤，以及600包第二級毒品安非他命重達約645公斤，共計1040公斤。
本次查緝共溯源4個層級，分別從第一層的運毒黃姓船長及4名船員；第二層的負責漁船交通仲介陳姓夫婦；接著，第三層則負責毒品媒介貨源，以及陸上運輸的陳姓男子，最後才又第四層黃姓主嫌在緬甸透過金三角進行毒品交易。
由於黃主嫌為了躲避查緝，設下各種斷點，讓負責運毒的船員與仲介以綽號相稱，不知道主嫌真實身分，甚至不知道毒品媒介對象與主嫌的真實姓名。就連聯繫方式，都透過網路電話，或購買由國外加密的手機，且使用完不僅會馬上刪除訊息，甚至還會直接毀壞或丟棄手機。
檢警破獲前三層案件後，為防止主嫌串供、滅證或偷渡出境，因此檢警跟時間賽跑，透過各項情資，最後才在今年6月8日在屏東縣恆春鎮將黃姓主查緝到案。將黃姓主嫌為首的8人起訴，交由法院裁定羈押。
屏東地檢署檢察官鍾佩宇表示，本次查緝過程，猶如電影「門徒」的情節，該名主嫌從事毒品貿易風光10多年，甚至還能直接到東南亞金三角與當地的叛軍、毒梟進行毒品交易，所幸這次查緝過程中，與時間賽跑，不僅沒有一絲錯誤與懈怠，才能破獲如此大宗的毒品走私案。
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