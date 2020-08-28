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影／新北警緝毒有斬獲 鷹眼破新興毒咖「喵喵」350公斤

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市警方日前接獲民眾舉報，有人丟放不明物品在板橋區一處空地，警方到場察看，見現場堆放近30包物品，23歲陳姓男子站在一旁看顧，警方打開一看，赫見裡面竟都是毒品咖啡包，約有3萬包，總重350公斤，警方後續再查獲21歲劉姓男等3人，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

海山警分局文聖派出所日前有民眾到派出所檢舉有人丟包不明物品在板橋區松柏街一處空地，員前往察看，發現共有29大袋，俗稱「喵喵」的新興毒品咖啡包，約有3萬包，總重350公斤，並發現23歲陳姓男子躲在一旁看顧。

陳男坦承受人委託接應貨物，卻辯稱不知道是違禁品，警方報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，後續再循線查獲21歲劉姓男子等共3人到案。劉男等人供稱是自行調和包裝方式，混和毒品咖啡包販售圖利。警方在現場還查獲卡西酮、苯二氮等毒品咖啡包原料約3公斤，將可再製作約3萬包毒品咖啡包。

海山警分局長林溫柔表示，警方會再持續溯源擴大追查上游毒品來源，以阻絕毒品供給網絡及管道，戮力達到「向上溯源、向下刨根」目標，有效打擊毒品犯罪。

新北市海山警方查獲俗稱「喵喵」的新興毒品咖啡包，約有3萬包，總重350公斤，逮捕4人到案。記者王長鼎／翻攝
新北市海山警方查獲俗稱「喵喵」的新興毒品咖啡包，約有3萬包，總重350公斤，逮捕4人到案。記者王長鼎／翻攝
新北市海山警方查獲俗稱「喵喵」的新興毒品咖啡包，約有3萬包，總重350公斤，逮捕4人到案。記者王長鼎／翻攝
新北市海山警方查獲俗稱「喵喵」的新興毒品咖啡包，約有3萬包，總重350公斤，逮捕4人到案。記者王長鼎／翻攝
新北市海山警方查獲俗稱「喵喵」的新興毒品咖啡包，約有3萬包，總重350公斤，逮捕4人到案。記者王長鼎／翻攝
新北市海山警方查獲俗稱「喵喵」的新興毒品咖啡包，約有3萬包，總重350公斤，逮捕4人到案。記者王長鼎／翻攝

毒品 咖啡

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