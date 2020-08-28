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金紙貨櫃藏1.6億元K毒！他甘願居家檢疫也要「幫走私」

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

販毒集團涉嫌從東南亞走私毒品，透過中間人找來楊姓男子成立貿易公司，指示從越南出口1只金紙貨櫃，將88公斤第三級毒品愷他命夾藏其中，私下接洽在地貨攬業主、報關行處理報關事宜；關務人員據檢方情資，鎖定該貨櫃有疑，出動海關緝毒犬、檢查儀，果真搜出市值1.6億元K毒。高雄地檢署今偵結，認定楊運輸第三級毒品，依法起訴。

檢方先前就曾接獲情資，顯示販毒集團企圖利用貨櫃走私運毒，再三分析比對線索，列出開櫃抽驗條件，交由高雄關執行。高雄關過濾發現，今年5月26日要從越南進口、準備進高雄港70號碼頭的金紙貨櫃符合開櫃條件，一開櫃就「賓果」。

檢、警、調組成專案小組追查，查出20多歲楊姓男子貪圖150萬元報酬，被販毒集團吸收成「毒品收貨人」，挑明說只要他成功將毒品走私入境、運達指定地點，就能領報酬。楊男受販毒集團中間人指示，今年3月成立貿易公司，並承租大寮一處廠房當作收穫倉庫。

接著，楊男從桃園機場飛往柬埔寨與洪姓中間人會合，討論將毒品從柬埔寨運經越南抵台的報關程序；洪指示他找在地貨攬業主、報關行處理。楊在今年4月12日返台，著手處理報關事宜，但礙於當時正值新冠肺炎防疫期間，他只能打電話找報關行「辦事」。

安排妥當後，楊男通知洪，洪於是在5月18日從越南出口夾藏88公斤K毒的金紙貨櫃。檢調接獲線報，通知關務人員在高雄港第70號碼頭扣下這只貨櫃，果真查獲K毒；初步清點，該批K毒毛重重達88公斤，市價超過1.6億元；專案小組循線逮捕楊。

歷經近3個月，檢方偵結，認定楊男違反品危害防制條例，涉嫌運輸第三級毒品、私運管制物品進口未遂等罪，依法起訴。至於洪姓中間人，因身分還未查清，專案小組將持續擴大追查上游販毒集團。

販毒集團涉嫌從東南亞走私毒品，利用金紙貨櫃夾藏88公斤K毒，在高雄關被查獲。記者賴郁薇／翻攝
販毒集團涉嫌從東南亞走私毒品，利用金紙貨櫃夾藏88公斤K毒，在高雄關被查獲。記者賴郁薇／翻攝

毒品 販毒 越南

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