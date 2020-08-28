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待警局11小時！開館長槍男移送地檢 不發一語走上警車

聯合報 / 記者柯毓庭/新北即時報導

知名網紅「館長」陳之漢今天凌晨2時許在自家健身中心「成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店」門口遭人開三槍，館長右手臂與右大腿、右腳踝中彈。

不久後犯嫌23歲劉姓男子自行前往林口警分局文化派出所投案，初步研判犯案動機與先前劉性騷擾館長有關，警詢後於今天下午1時40分許依殺人未遂、槍砲彈藥管制條例等罪嫌隨案移送新北地檢署，移送時劉面對媒體發問不發一語，快步走入警車。

經查證，劉男高中肄業，目前沒有工作，與父母同住，疑似還有個弟弟，但家屬接到通知後均表示不願到警局，據傳警方稍早前往劉的家中搜索並無搜查到相關物證，且劉家中無人。

據悉，劉投案後堅持等到律師到達才願意製作筆錄，在律師陪同下劉表示，是因為館長在直播內指稱他性騷擾，還要求他三天內道歉、民事求償一百萬，他更因此被館長粉絲肉搜，認為「被羞辱了」，才會心生不滿；但據了解，館長事後並未向劉提告。

劉並供稱，開槍當下他因喝很多酒「沒有想太多」；據悉，劉製作筆錄前，即使已距離事發當下約4小時，仍測得酒精濃度為0.25mg／l，對於槍枝來源，劉則供稱是「朋友借放在這裡，且借放很長一段時間了」，其餘則仍不願多談。

對於槍枝來源，劉起先不願交代過多細節，後來才供稱是「朋友借放在這裡，且借放很長一段時間了」，其餘則仍不願多談。

據悉，犯案槍枝疑似為俗稱「沙漠雛鷹」的制式傑里科941手槍，產自以色列，但警方仍在鑑識中，且因槍枝疑似有改造痕跡，尚無法確認是否為制式手槍。

有資深刑警透露，改造槍枝與制式槍枝不管在刑事責任還是警方獎勵上差別甚鉅，道上兄弟為了規避相關刑責，常會拿有制式規格的實彈、擊錘、來福線等，但槍身為改造的槍枝，此款槍枝爆發力與真槍相同，但警方查獲時仍以改造槍枝處理。

劉男移送新北地檢署進行複訊時，面對媒體發問不發一語。記者柯毓庭/攝影
劉男移送新北地檢署進行複訊時，面對媒體發問不發一語。記者柯毓庭/攝影

槍枝 館長 健身

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