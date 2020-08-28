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史上最大宗！漁船赴金三角運毒 「可供3400萬人次吸食」

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

海巡人員當場查獲毒品海洛因、安非他命，初估市價超過百億元。記者李隆揆／翻攝
海巡人員當場查獲毒品海洛因、安非他命，初估市價超過百億元。記者李隆揆／翻攝
海巡署日前接獲情資，指屏東某集團利用漁船走私毒品，今年4月12凌晨在鵝鑾鼻南方96浬海域強勢登檢東港籍「滿聖財86號」漁船，當場查獲毒品海洛因、安非他命，初估市價超過百億元，可供3400萬人吸食，是史上最大宗漁船運毒案件，後續經向上溯源後，全案已將黃姓主嫌等8人依法送辦。

海巡署表示，因屏東查緝隊先前偵辦國際販毒案件，據掌握情資顯示，台灣南部有販毒集團利用漁船自東南亞金三角地區走私毒品入境牟利，海巡署會同檢警展開偵辦後，掌握犯嫌犯案時機，調派巡防艇進行海上攔截圍捕，並將漁船押返東港漁港進行搜索。

查緝人員發現，「滿聖財86號」漁船是到越南外海走私毒品，船上運有海洛因磚1020塊（約395公斤）、安非他命600包（約645公斤），初估市價超過百億元，可供3400萬人次吸食；為掩人耳目，販毒集團還以麻袋、茶葉罐包裝毒品。

海巡人員當天將51歲黃姓船長、43歲黃姓船員及2名印尼籍船員帶返偵辦後，歷經4個多月向上溯源，順利在恆春等地將策劃運毒的56歲黃姓主嫌及3名共犯全數逮捕到案，經偵詢後依違反毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦。

海巡署呼籲民眾發現不法犯罪情事，請撥打海巡118報案電話檢舉，共同為維護社會治安盡一份心力。

海巡人員當場查獲毒品海洛因、安非他命，初估市價超過百億元。記者李隆揆／翻攝
海巡人員當場查獲毒品海洛因、安非他命，初估市價超過百億元。記者李隆揆／翻攝
海巡人員當場查獲毒品海洛因、安非他命，初估市價超過百億元。記者李隆揆／翻攝
海巡人員當場查獲毒品海洛因、安非他命，初估市價超過百億元。記者李隆揆／翻攝
海巡人員當場查獲毒品海洛因、安非他命，初估市價超過百億元。記者李隆揆／翻攝
海巡人員當場查獲毒品海洛因、安非他命，初估市價超過百億元。記者李隆揆／翻攝
海巡人員當場查獲毒品海洛因、安非他命，初估市價超過百億元。記者李隆揆／翻攝
海巡人員當場查獲毒品海洛因、安非他命，初估市價超過百億元。記者李隆揆／翻攝
海巡人員當場查獲毒品海洛因、安非他命，初估市價超過百億元。記者李隆揆／翻攝
海巡人員當場查獲毒品海洛因、安非他命，初估市價超過百億元。記者李隆揆／翻攝
海巡人員當場查獲毒品海洛因、安非他命，初估市價超過百億元。記者李隆揆／翻攝
海巡人員當場查獲毒品海洛因、安非他命，初估市價超過百億元。記者李隆揆／翻攝
海巡人員當場查獲毒品海洛因、安非他命，初估市價超過百億元。記者李隆揆／翻攝
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海巡人員當場查獲毒品海洛因、安非他命，初估市價超過百億元。記者李隆揆／翻攝
海巡人員當場查獲毒品海洛因、安非他命，初估市價超過百億元。記者李隆揆／翻攝
「滿聖財86號」漁船到越南外海走私毒品，船上運有海洛因磚1020塊（約395公斤）、安非他命600包（約645公斤）。記者李隆揆／翻攝
「滿聖財86號」漁船到越南外海走私毒品，船上運有海洛因磚1020塊（約395公斤）、安非他命600包（約645公斤）。記者李隆揆／翻攝

海巡署 毒品 屏東

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