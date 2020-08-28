影／中打破獲苗栗頭份酒吧槍擊命案 逮主嫌等9人送辦
以范男為首的幫派分子，范的手下黃男與許男有財務糾紛，6月7日雙方約在苗栗縣頭份區1家酒吧談判，因談判破裂雙方大打出手，黃等人涉嫌開槍擊殺許男致死；范嫌手下又與頭份市1家越南小吃店有糾紛，教唆手下砸店，經刑事警局偵六大隊員警查獲，警方依違反組織犯罪、殺人等罪將范等9人移送苗栗地檢署偵辦。
中部打擊犯罪中心調查，黃男與范男有財務糾紛，6月7日約在苗栗縣頭份市區東民一街的1家酒吧談判，雙方酒後談判破裂，發生槍擊鬥毆，造成許男死亡，另有3人輕重傷，經警方循線逮獲黃男等人到案，檢察官向法院聲押黃男獲准。
警方專案小組清查過濾案發現場、以及相關監視器畫面後，發現以范姓主嫌（34歲）為首的幫派分子，於案發前早已預謀集結旗下小弟至現場，范嫌並率眾分持棍棒、槍械與許姓死者方人馬互毆及開槍，案發後再召集旗下小弟返回住處商討因應對策。
另外，警方還查出范嫌又於6 月初，因旗下小弟與頭份市某家越南小吃店有糾紛，遂教唆小弟分持棍棒砸店，造成店家鐵門、裝飾燈及監視器鏡頭等物毀壞無法營業。
警方遂於8月21日，兵分9路前往苗栗縣頭份市區等地展開搜索，逮獲范嫌等9人到案，查扣手槍、子彈、刀械、棍棒等物，依違反組織犯罪防制條例、殺人、違反槍砲等罪移送法辦。
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