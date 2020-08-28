快訊

政府將宣布啟動台美自貿協定談判 攸關美牛美豬？

獨家／聯發科證實 已向美方申請繼續供貨華為

聽新聞
test
0:00 / 0:00

回台為母辦後事 毒蟲兄遲未現身…他怒報警搗毒窟

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

赴加拿大經商的41歲何姓男子，偶爾返台探望年邁母親及哥哥，先前已察覺哥哥疑似吸毒、住處常有不明人士出入，近期又因母親過世返台處理後事，直至出殯當天仍未見哥哥身影，他忍無可忍報警處理；警方介入後查獲何男哥哥等3人涉嫌吸食毒品，詢後依法送辦。

何男表示，他長期在加拿大經商，平時偶爾返台探視家人，日前母親過世，遂返台配合14天居家檢疫，為母親辦理後事，未料哥哥直至8月25日，母親出殯當天皆未現身。

因先前回台時就曾發現，哥哥位於台北市住處中，常有不明人士出入，且出現類似毒品吸食器的物品，何男甚至曾經撞見哥哥與陌生人意識模糊出現在住處客廳，疑似群聚吸毒，平時在大陸生活的嫂子也因哥哥吸毒，已談及離婚；這次母親離世哥哥仍不聞不問，何男忍無可忍，決定報警處理。

警方8月25日晚上獲報後前往何男哥哥家中執行搜索，當場發現46歲何姓男子與留有長髮、扮著女裝的40歲廖姓、29歲余姓男子，並查獲海洛因、安非他命數包。

據悉，涉毒的何男平時與廖男同住一室，余男則住同一戶另一分租套房內，3人對吸毒情事坦承不諱，何男供稱自己起初是因好奇才吸毒，因吸毒認識廖、余2人，並將住處分租給對方；至於為何對母親後事置之不理，則是因與家人感情失和。

警方表示，全案詢後已依違反毒品危害防制條例將3人移送台北地檢署偵辦，呼籲民眾切勿吸毒，若發覺可疑人士，應主動向警方報案。

吸毒 毒品

延伸閱讀

對館長開槍男常吸毒被罰 擁三項前案是因出手挺女友人

反毒2.0 政院4年投入150億拚三減

影／毒品新包裝吸引年輕人 蘇揆：政府應用盡全力防治

斬母頭顱拋下樓後喊共產黨萬歲 高院：毒品讓他無辨識能力

相關新聞

史上最大宗！漁船赴金三角運毒「可供3400萬人次吸食」

海巡署日前接獲情資，指屏東某集團利用漁船走私毒品，今年4月12凌晨在鵝鑾鼻南方96浬海域強勢登檢東港籍「滿聖財86號」漁...

影／中打破獲苗栗頭份酒吧槍擊命案 逮主嫌等9人送辦

以范男為首的幫派分子，范的手下黃男與許男有財務糾紛，6月7日雙方約在苗栗縣頭份區1家酒吧談判，因談判破裂雙方大打出手，黃...

回台為母辦後事 毒蟲兄遲未現身…他怒報警搗毒窟

赴加拿大經商的41歲何姓男子，偶爾返台探望年邁母親及哥哥，先前已察覺哥哥疑似吸毒、住處常有不明人士出入，近期又因母親過世...

影／高雄通緝犯帶妻兒花蓮賞鯨 一下船就被海巡逮捕

一名遭新北、高雄地檢署發布通緝的陳姓男子，不知自己遭到通緝，在暑假尾聲，帶家人到花蓮旅遊，昨早一家人開心出海賞鯨，陳男被...

反毒2.0 政院4年投入150億拚三減

行政院會昨拍板新世代反毒策略第二期計畫，有別前期四年一百億元左右，二○二一年起的下一個四年，將投入一五○億元，強化跨境合...

影／製毒工廠鬼月開工 哈密瓜口味搶雙北年輕族群

陳姓男子從越南學到製作毒品咖啡包配方比例，返國後藏身新北市學區內成立毒品分裝工廠，為吸引年青族群，還購入上百公斤的哈密瓜...

缺錢買毒 毒鴛鴦搶竹縣老婦配戴金項鍊被逮

新竹縣新埔鎮一名年約80歲的陳姓老婦人，昨天晚間6點多帶著孫子散步時，被陌生女子搭訕，女子趁機搶走老婦脖子上的金項鍊後，...

前嘉義縣大林鎮民代表會主席歸案 樊俊郁十年逃亡生涯終落網

嘉義縣大林鎮民代表會前主席樊俊郁，10年前涉及恐嚇等案遭通緝，昨晚出現在嘉義縣大林鎮明華路現蹤跡，經刑事警察局偵六大隊第...

準空姐花蓮打工換宿遭輾亡 青旅悲痛公告暫停營業：失去她心像破了一個洞

今年才剛從雲科大畢業的22歲葉姓女子剛考上華航儲備空姐，正值花樣年華的她想趁著暑假到花蓮打工換宿，以充實受訓前的空檔時間。她於25日前往壽豐吃冰，回程在七星潭路上卻不慎自撞護欄摔車，再遭後方曳引車輾斃，當場爆頭身亡，令人相當不捨。

熱門新聞

「館長」陳之漢被開三槍倒地 鮮血直流還直播

「館長」凌晨中槍無生命危險 嫌犯疑性騷被肉搜 開槍後投案

「館長」陳之漢被開三槍 疑似兇嫌一人自行投案

傷勢曝光！館長被開三槍醫院手術中 嫌犯移送分局複訊

疑不滿網友肉搜開三槍 還原男子性騷館長爭議過程始末

桃園破獲地下口罩工廠 5萬多片仿冒衛福部核准字號

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。