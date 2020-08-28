回台為母辦後事 毒蟲兄遲未現身…他怒報警搗毒窟

赴加拿大經商的41歲何姓男子，偶爾返台探望年邁母親及哥哥，先前已察覺哥哥疑似吸毒、住處常有不明人士出入，近期又因母親過世返台處理後事，直至出殯當天仍未見哥哥身影，他忍無可忍報警處理；警方介入後查獲何男哥哥等3人涉嫌吸食毒品，詢後依法送辦。

何男表示，他長期在加拿大經商，平時偶爾返台探視家人，日前母親過世，遂返台配合14天居家檢疫，為母親辦理後事，未料哥哥直至8月25日，母親出殯當天皆未現身。

因先前回台時就曾發現，哥哥位於台北市住處中，常有不明人士出入，且出現類似毒品吸食器的物品，何男甚至曾經撞見哥哥與陌生人意識模糊出現在住處客廳，疑似群聚吸毒，平時在大陸生活的嫂子也因哥哥吸毒，已談及離婚；這次母親離世哥哥仍不聞不問，何男忍無可忍，決定報警處理。

警方8月25日晚上獲報後前往何男哥哥家中執行搜索，當場發現46歲何姓男子與留有長髮、扮著女裝的40歲廖姓、29歲余姓男子，並查獲海洛因、安非他命數包。

據悉，涉毒的何男平時與廖男同住一室，余男則住同一戶另一分租套房內，3人對吸毒情事坦承不諱，何男供稱自己起初是因好奇才吸毒，因吸毒認識廖、余2人，並將住處分租給對方；至於為何對母親後事置之不理，則是因與家人感情失和。

警方表示，全案詢後已依違反毒品危害防制條例將3人移送台北地檢署偵辦，呼籲民眾切勿吸毒，若發覺可疑人士，應主動向警方報案。