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檢警聯手掃蕩地方黑幫 檢肅9人到案

中央社 / 台中28日電

刑事警察局偵查第六大隊今天宣布查獲范姓主嫌率眾分持棍棒、槍械與人互毆及開槍，共檢肅9人到案，全案依違反組織犯罪防制條例、殺人、妨害秩序及毀損等罪嫌移送法辦。

警方表示，苗栗縣頭份市區1家酒吧於6月初發生一起槍擊鬥毆致死案，造成1名被害人死亡及3名在場人輕重傷，現場並起獲1把非制式手槍及數枚彈殼等證物，全案經與苗栗縣警察局頭份分局共組專案小組調查及請檢察官指揮偵辦。

警方指出，經專案小組陸續循線拘提及傳喚相關涉案對象共16人到案，並經檢察官向苗栗地方法院聲請羈押4名嫌疑人獲准。

警方於清查過濾案發現場及相關監視器畫面後，發現以范姓主嫌為首的幫派分子，於案發前早已預謀集結旗下小弟至現場，范嫌並率眾分持棍棒、槍械與死者方人馬互毆及開槍，案發後再召集旗下小弟返回住處商討因應對策。

警方表示，調查還發現范姓主嫌於6月初，因旗下小弟與頭份市某家越南小吃店有糾紛，於是教唆小弟分持棍棒砸店，造成店家鐵門、裝飾燈及監視器鏡頭等物毀壞無法營業，這個集團儼然成為當地治安隱憂。

警方於21日出動警力，兵分9路，分別前往苗栗縣頭份市等地執行拘提搜索，查獲范姓主嫌及旗下成員共9人到案，並查扣非制式手槍、模擬槍、鎮暴槍、子彈、刀械、棍棒等相關贓證物，全案依違反組織犯罪防制條例、殺人、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害秩序及毀損等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣 警察 幫派

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