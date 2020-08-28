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傷勢曝光 ！館長被開三槍醫院手術中 嫌犯移送分局複訊
知名網紅「館長」陳之漢今天凌晨2時許在自家健身中心門口遭人開三槍，館長右手臂與右大腿、右腳踝中彈。據了解，館長目前手術中，手術前醫師向家屬說明，館長身上有多處彈孔，應為槍擊穿透傷，目前明顯槍傷為右手臂1發槍擊穿透傷（子彈穿透手臂後，再擊中右大腿），右大腿1槍（造成粉粹性骨折，彈頭卡在腿內），右小腿1槍（彈頭穿著卡在右腳踝）。
館長被開槍後，在在臉書開直播說：「我中了兩槍，希望大家這一次如果我不幸死的話，請大家一定要傳承我的精神、一定要傳承我的精神，啊～啊～，請大家照顧我的老婆跟小孩，拜託大家、拜託大家，還有我的媽媽，拜託大家，啊～大腿一槍。」
23歲劉姓男子在犯案後自行前往林口警分局文化派出所投案，初步研判犯案動機與先前劉性騷擾館長有關，警詢後將依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署，目前已從派出所送往分局複訊。
據悉，劉男就是先前對館長性騷擾的男子，有多項前科，館長先前開直播分享表示日前遇到劉男到健身房，向他表示「去健身房報名就是為了館長」，還對他手毛腳毛亂摸，表示「就看你來的啊，讓我摸一下啊，你就讓我摸一下嘛！」
當時館長雖然感到不舒服，仍禮貌表示「請問有什麼事嗎？」對方仍跳針表示「讓我摸一下啊」，更亂摸館長長達5分多鐘，事後劉又跑到健身房亂鬧，拉著館長手臂要求退費，更打算對員工動手動腳，最後烙下「要告死你們」就跑了。
今天凌晨2時許，劉帶著濃濃酒意跑到健身房門口，趁館長準備上車時朝他開了三槍，三槍全打中館長，隨後劉步行逃逸，帶裝有一把槍與五發子彈的包包前往不遠處的林口警分局文化派出所自行投案，目前警方將他移送分局複訊。
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