傷勢曝光 ！館長被開三槍醫院手術中 嫌犯移送分局複訊

知名網紅「館長」陳之漢今天凌晨2時許在自家健身中心門口遭人開三槍，館長右手臂與右大腿、右腳踝中彈。據了解，館長目前手術中，手術前醫師向家屬說明，館長身上有多處彈孔，應為槍擊穿透傷，目前明顯槍傷為右手臂1發槍擊穿透傷（子彈穿透手臂後，再擊中右大腿），右大腿1槍（造成粉粹性骨折，彈頭卡在腿內），右小腿1槍（彈頭穿著卡在右腳踝）。

館長被開槍後，在在臉書開直播說：「我中了兩槍，希望大家這一次如果我不幸死的話，請大家一定要傳承我的精神、一定要傳承我的精神，啊～啊～，請大家照顧我的老婆跟小孩，拜託大家、拜託大家，還有我的媽媽，拜託大家，啊～大腿一槍。」

23歲劉姓男子在犯案後自行前往林口警分局文化派出所投案，初步研判犯案動機與先前劉性騷擾館長有關，警詢後將依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署，目前已從派出所送往分局複訊。

據悉，劉男就是先前對館長性騷擾的男子，有多項前科，館長先前開直播分享表示日前遇到劉男到健身房，向他表示「去健身房報名就是為了館長」，還對他手毛腳毛亂摸，表示「就看你來的啊，讓我摸一下啊，你就讓我摸一下嘛！」

當時館長雖然感到不舒服，仍禮貌表示「請問有什麼事嗎？」對方仍跳針表示「讓我摸一下啊」，更亂摸館長長達5分多鐘，事後劉又跑到健身房亂鬧，拉著館長手臂要求退費，更打算對員工動手動腳，最後烙下「要告死你們」就跑了。