「館長」凌晨中槍無生命危險 嫌犯疑性騷被肉搜 開槍後投案

知名網紅「館長」陳之漢今天凌晨2時許在自家健身中心門口遭人開三槍，館長右手臂與右大腿、右腳踝中彈。

不久後犯嫌23歲劉姓男子自行前往林口警分局文化派出所投案，初步研判犯案動機與先前劉性騷擾館長有關，警詢後將依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署。

據悉，劉男就是先前對館長性騷擾的男子，有多項前科，館長先前開直播分享表示日前遇到劉男到健身房，向他表示「去健身房報名就是為了館長」，還對他手毛腳毛亂摸，表示「就看你來的啊，讓我摸一下啊，你就讓我摸一下嘛！」

館長雖然感到不舒服，仍禮貌表示「請問有什麼事嗎？」對方仍跳針表示「讓我摸一下啊」，更亂摸館長長達5分多鐘，事後劉又跑到健身房亂鬧，拉著館長手臂要求退費，更打算對員工動手動腳，最後烙下「要告死你們」就跑了。

今天凌晨2時許，劉帶著濃濃酒意跑到健身房門口，趁館長準備上車時朝他開了三槍，三槍全打中館長，其中一槍打中手臂後貫穿，又擊中大腿造成粉碎性骨折，另一槍又打中右大腿，彈頭卡在內，最後一槍打中右小腿，子彈卡在右腳踝。隨後劉步行逃逸，帶裝有一把槍與五發子彈的包包前往不遠處的林口警分局文化派出所自行投案。

警方從他的包內起出一把手槍，但因劉拒絕製作筆錄，表示要等律師到場才願說明，警詢後將依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署。

據悉，目前僅能確認犯嫌就是劉男，動機疑似是因日前的性騷擾事件後劉被網友肉搜引發不滿，才會動手犯案。

一名案發時正在館內健身的客人說，他當時戴著耳機，沒有聽到聲音，只看到館長從地下室往樓上大門走不久後，就看到館長的助理和櫃檯全部都往上衝，才發現出事了。