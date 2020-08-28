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影／投案畫面曝！疑對館長開三槍 男帶槍投案警調查中
知名網紅「館長」陳之漢今天凌晨2時許在自家健身中心門口遭人開三槍，館長身中兩槍，分別為右上手臂與右大腿中彈，他倒地後仍不忘開直播分享救護車到場畫面，不久後一名23歲劉姓男子自行前往林口警分局文化派出所投案，目前警方正調查中。
據悉，劉男疑似就是先前對館長性騷擾的男子，他在開槍後步行逃逸，隨後帶著包包前往距離健身中心約2分鐘車程的文化派出所投案。
警方已從他的包內起出一把手槍與五發子彈，但因劉拒絕製作筆錄，表示要等律師到場才願說明，警方目前仍在確認犯嫌是否就是劉男以及其犯案動機當中。
一名案發時正在館內健身的客人說，他當時戴著耳機，沒有聽到聲音，只看到館長從地下室往樓上大門走不久後，就看到館長的助理和櫃檯全部都往上衝，才發現出事了。
警、消獲報到場後，初步觀察館長右手上臂與大腿中彈，經過簡單包紮後目前已將他送往林口長庚急救，意識清楚無生命危險。
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