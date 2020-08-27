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影／製毒工廠鬼月開工 哈密瓜口味搶雙北年輕族群

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

陳姓男子從越南學到製作毒品咖啡包配方比例，返國後藏身新北市學區內成立毒品分裝工廠，為吸引年青族群，還購入上百公斤的哈密瓜口味飲料粉末，並添購自動化封口設備，採全自動作業方式生產，可日產1000包毒品咖啡包，昨天為檢警聯手查獲陳男及同夥林姓男子，警詢後將二人依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

永和偵查隊接獲線報得知31歲陳姓男子曾前往越南習得製作毒品咖啡包配方比例，回台後躲藏在新北市新莊區臨近學區的學生宿舍內，與23歲林姓男子合作，依其在越南習得的毒配方比例，製作各式各樣的毒品咖啡包在雙北地區快速銷貨、獲利驚人。

永和警方與刑事局二大隊第二隊共組專案小組進行搜證，並報請新北地檢署檢察官李宗翰指揮偵辦，昨天見時機成熟前往陳嫌住處大樓警衛室，準備上門逮人時，林嫌竟自投羅網誤將員警當保全員，上前主動告知居住門牌並詢問社區磁卡問題時，為警方當場逮捕。

隨後由刑事局除暴特勤隊帶頭上樓至嫌犯製毒據點進行強勢攻堅，順利破獲製毒工廠，在陳嫌承租套房內查獲安非他命、K他命、卡西酮均呈陽性反應的混和型毒品原料，總重1510公克、毒品飲料包成品898包，總重5388公克、哈密瓜口味飲料粉末243公斤、自動化連續封口機、真空機、手機和現金7萬多元等證物。

據了解，陳嫌所製造大量含有多種毒品混合成分的毒品咖啡包，利用自動化封口設備，採全自動作業方式生產，可日產1000包毒品咖啡包，還加入哈密瓜口味飲料粉未，來吸引年輕族群，也在雙北地區快速銷貨、獲利驚人。警方詢後將二人依毒品罪嫌送辦，也將持續清查上游毒品來源。

製毒工廠鬼月開工，哈密瓜口味搶攻雙北年輕族群，越南學成毒師昨為警方查獲落網。記者王長鼎／翻攝
製毒工廠鬼月開工，哈密瓜口味搶攻雙北年輕族群，越南學成毒師昨為警方查獲落網。記者王長鼎／翻攝
製毒工廠鬼月開工，哈密瓜口味搶攻雙北年輕族群，越南學成毒師昨為警方查獲落網，警方查獲大批毒品咖啡包原料及成品。記者王長鼎／翻攝
製毒工廠鬼月開工，哈密瓜口味搶攻雙北年輕族群，越南學成毒師昨為警方查獲落網，警方查獲大批毒品咖啡包原料及成品。記者王長鼎／翻攝

毒品 咖啡

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